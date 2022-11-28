В Тюмени полицейские сняли с поезда компанию дебоширов

«К поезду отправили наряд полиции. Когда поезд прибыл в Тюмень, были установлены три нарушителя — две жительницы Омской области 42 и 39-ти лет и неоднократно судимый 33-летний омич. 42-летнюю женщину тоже неоднократно судили», — пояснили в Управлении на транспорте МВД по УрФО.
Выяснилось, что компания ехала в одном вагоне из Нового Уренгоя в Омск. На участке пути «Салым — Демьянка» пассажиры нарушали общественный порядок — матерились, игнорировали замечания других людей и работников поездной бригады. Жителям Омской области отказали в дальнейшей поездке.
Сотрудники транспортной полиции привезли нарушителей в Тюменской ЛО МВД России на транспорте, а уже там на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство.
Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2021 года жителя Тюмени сняли с поезда, следовавшего по маршруту «Приобье — Екатеринбург». Мужчина в состоянии опьянения на станции Ивдель-1 оскорблял пассажиров матом, а во время посадки женщины с ребенком забрал у проводника их документы и выкинул.