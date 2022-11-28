В Тюмени полицейские сняли с поезда компанию дебоширов

Ранее «Наш Город» писал, что в мае 2021 года жителя Тюмени сняли с поезда, следовавшего по маршруту «Приобье — Екатеринбург». Мужчина в состоянии опьянения на станции Ивдель-1 оскорблял пассажиров матом, а во время посадки женщины с ребенком забрал у проводника их документы и выкинул.