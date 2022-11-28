В Тюмени на улице Холодильной подросток сломал шлагбаум и убежал

Школьник подбежал к шлагбауму и сломал его, потянув сначала вверх, а потом вниз. Как оказалось, его конструкция ненадежная — он легко согнулся под весом подростка.
«Неизвестный сломал шлагбаум в ГСПК «Медик»», - сообщается в паблике «ТЮМЕНЬ LIVE».
Ущерб небольшой, у конструкции сломались крепления. Подросток быстро убежал с места инцидента.
Ранее «Наш город» сообщал, что семье ребенка, сломавшего ногу в школе, выплатят 300 тысяч рублей. Гражданское дело в интересах несовершеннолетнего к общеобразовательной школе села Бердюжье рассмотрел местный суд.