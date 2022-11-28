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В Тюмени на улице Холодильной подросток сломал шлагбаум и убежал

Сегодня, 11:36
Фото: Скрин ТЮМЕНЬ LIVE

На улице Холодильной школьник сломал шлагбаум и убежал

В областной столице 27 ноября подросток сломал шлагбаум, сообщается в паблике «ТЮМЕНЬ LIVE». Инцидент произошел около гаражно-строительного потребительского кооператива «Медик» на ул. Холодильной, 58а ст. 2.

Школьник подбежал к шлагбауму и сломал его, потянув сначала вверх, а потом вниз. Как оказалось, его конструкция ненадежная — он легко согнулся под весом подростка.

«Неизвестный сломал шлагбаум в ГСПК «Медик»», - сообщается в паблике «ТЮМЕНЬ LIVE».

Ущерб небольшой, у конструкции сломались крепления. Подросток быстро убежал с места инцидента.

Ранее «Наш город» сообщал, что семье ребенка, сломавшего ногу в школе, выплатят 300 тысяч рублей. Гражданское дело в интересах несовершеннолетнего к общеобразовательной школе села Бердюжье рассмотрел местный суд.

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#Общество#Новости тюмени#Дороги#Деньги#Погода#Александр Мязин
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