В Тюмени 8-бальные пробки на улице Ленина, Запольной и Объездной дороге

Затор почти в 5 километров образовался на Объездной трассе около моста через Туру. Здесь произошло ДТП, машина перекрыла одну полосу движения. В этом же районе продолжается ремонтные работы, автомобилисты вынуждены объезжать участок по улице Западносибирской. Это тоже создаёт серьёзные затруднения.