В Тюмени 8-бальные пробки на улице Ленина, Запольной и Объездной дороге

Затор почти в 5 километров образовался на Объездной трассе около моста через Туру. Здесь произошло ДТП, машина перекрыла одну полосу движения. В этом же районе продолжается ремонтные работы, автомобилисты вынуждены объезжать участок по улице Западносибирской. Это тоже создаёт серьёзные затруднения.
На улице Ленина произошло ДТП с автобусом, скорость машин снизилась до 2-5 км/ч.
Стоит отметить, что в южной части Объездной дороги и на Щербакова серьёзных заторов не фиксируется.
Ранее «Наш город» сообщал, что около десятка аварий произошло сегодня утром в Тюмени.