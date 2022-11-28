nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени 8-бальные пробки на улице Ленина, Запольной и Объездной дороге

Сегодня, 13:29
Фото: 2ГИС

Крупные пробки отмечаются в Тюмени на улице Ленина, Запольной и Объездной дороге

В областной столице к 18:15 отмечаются 8-бальные пробки. По данным 2ГИС, крупные заторы на улице Ленина, Запольной, Западносибирской и в восточной части Объездной дорога. В час пик зарегистрировано 5 ДТП.

Затор почти в 5 километров образовался на Объездной трассе около моста через Туру. Здесь произошло ДТП, машина перекрыла одну полосу движения. В этом же районе продолжается ремонтные работы, автомобилисты вынуждены объезжать участок по улице Западносибирской. Это тоже создаёт серьёзные затруднения.

На улице Ленина произошло ДТП с автобусом, скорость машин снизилась до 2-5 км/ч.

Стоит отметить, что в южной части Объездной дороги и на Щербакова серьёзных заторов не фиксируется.

Ранее «Наш город» сообщал, что около десятка аварий произошло сегодня утром в Тюмени.

Около десятка аварий произошло сегодня утром в Тюмени
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#ГИБДД#Дороги#Дорожные пробки#Жалобы#ДПС
Подпишитесь
Топ-5 судебных дел 2022 года
Сегодня, 09:31
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04