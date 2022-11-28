nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В РФ предложили запретить бизнесу управлять средствами на капремонт

Сегодня, 09:28
Общественный совет при Минстрое РФ предложил запретить управляющим компаниям распоряжаться спецсчетами, на которые собирают деньги на капремонт.

Авторы инициативы заявляют, что частные структуры нередко нанимают ремонтников по завышенным ценам или переводят деньги подставным фирмам, которые даже не начинают ремонт, передают «Известия». 

Члены ОС считают, что таких проблем можно избежать, если передавать средства в управление ТСЖ или региональным операторам капремонта.

При этом некоторые специалисты уверены, что общественники лишь пытаются обвинить в проблемах программы капремонта бизнес. При этом жильцы чаще подают иски в суд насчет качества работ к регоператорам, указали эксперты.

Подпишитесь
Топ-5 судебных дел 2022 года
Сегодня, 09:31
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04