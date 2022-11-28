В РФ предложили запретить бизнесу управлять средствами на капремонт

Авторы инициативы заявляют, что частные структуры нередко нанимают ремонтников по завышенным ценам или переводят деньги подставным фирмам, которые даже не начинают ремонт, передают «Известия».
Члены ОС считают, что таких проблем можно избежать, если передавать средства в управление ТСЖ или региональным операторам капремонта.
При этом некоторые специалисты уверены, что общественники лишь пытаются обвинить в проблемах программы капремонта бизнес. При этом жильцы чаще подают иски в суд насчет качества работ к регоператорам, указали эксперты.