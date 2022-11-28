Тюменцы жалуются на работу пешеходного светофора на перекрёстке Уездной и Спасской

«Во всех направлениях для автомобилей постоянно горит зеленый. Как бы там кто не расхлестался, летя на него. Хоть бы желтый на постоянку включили. На зеленый по второстепенной едут, как по главной, не видят, что на главной тоже зеленый», — пишет Наталья П.
Под постом её поддержали другие подписчики паблика.
«Я вообще не понимаю, как этот светофор работает. С Червишевского мне сразу налево, и пока слава богу», — прокомментировала Анна С.
В Управлении ГИБДД Тюменской области ответили, что таким образом согласована схема подключения пешеходного светофора, и посоветовали водителям внимательно смотреть на знаки.
Ранее «Наш город» писал, что недавно на 16 км Старотобольского тракта произошла авария, в результате которой автомобилист влетел в светофор и скрылся с места происшествия.