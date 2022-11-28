Тюменский школьник победил в первой открытой олимпиаде по физике

В олимпиаде приняли участие представители России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Сирии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Команда из России взяла 10 медалей – шесть золотых и четыре серебряные. Одним из золотых медалистов стал ученик физико-математической школы Тюменской области Артуш Хачатрян. Также он стал обладателем специального приза «Лучший результат экспериментального тура».
Олимпиада проходила в двух возрастных категориях – от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. В первом, теоретическом, туре ребята решали обширные задания из разных разделов школьной физики. Задания второго – экспериментального – тура были составлены таким образом, чтобы ребята, не имея специального оборудования, смогли провести опыты.
Напомним, одним из приоритетов в работе правительства Тюменской области — выявление и поддержка талантливых детей. В регионе действует программа «Успех каждого ребенка», задача которой, увеличение числа детей, получающих качественное и доступное дополнительное образование.