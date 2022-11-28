Тюменский школьник победил в первой открытой олимпиаде по физике

Олимпиада проходила в двух возрастных категориях – от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. В первом, теоретическом, туре ребята решали обширные задания из разных разделов школьной физики. Задания второго – экспериментального – тура были составлены таким образом, чтобы ребята, не имея специального оборудования, смогли провести опыты.