Тюменские власти продолжают украшать город к Новому году

Как информирует сайт администрации Тюмени, на Никольский площади будет установлена 19-метровая ель, деревья украсят 20-ю гирляндами-сетками. Всего в округе запланировано нарядить 4 искусственные ёлки, 10 световых елей расставят на разных территориях КАО.
«Наряд с „новогодними игрушками, свечами и хлопушками“ в эти дни готовят и для шестнадцати новогодних живых елей, которые можно будет увидеть в скверах Авиаторов, Юности, на аллее Выпускников и у домов № 11а по ул. Метелевской, № 62а по ул. Черепанова, № 154/1 и 163 по ул. Московский тракт, № 1 по ул. Воеводы Барятинского, № 5 по ул. Федюнинского, № 16а по ул. Бабарынка, № 4 по ул. Троицкой, № 2 по ул. Санаторной, № 23 по ул. Утешевской, № 9 в Кузнечном переулке, № 2 по ул. Приозерной, № 102 по ул. Пролетарской», — сообщают на сайте администрации.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти намерены выделить несколько миллионов для подготовки города к Новому году. На установку живых ёлок в Калининском округе потратят чуть более 1 млн рублей.