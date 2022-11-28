nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские власти продолжают украшать город к Новому году

Сегодня, 08:13

В Тюмени занимаются новогодним оформлением Калининского округа

Тюменские власти не жалеют бюджет на новогоднюю подготовку города. В первой декаде декабря можно будет увидеть преображённый Калининский округ.

Как информирует сайт администрации Тюмени, на Никольский площади будет установлена 19-метровая ель, деревья украсят 20-ю гирляндами-сетками. Всего в округе запланировано нарядить 4 искусственные ёлки, 10 световых елей расставят на разных территориях КАО.

«Наряд с „новогодними игрушками, свечами и хлопушками“ в эти дни готовят и для шестнадцати новогодних живых елей, которые можно будет увидеть в скверах Авиаторов, Юности, на аллее Выпускников и у домов № 11а по ул. Метелевской, № 62а по ул. Черепанова, № 154/1 и 163 по ул. Московский тракт, № 1 по ул. Воеводы Барятинского, № 5 по ул. Федюнинского, № 16а по ул. Бабарынка, № 4 по ул. Троицкой, № 2 по ул. Санаторной, № 23 по ул. Утешевской, № 9 в Кузнечном переулке, № 2 по ул. Приозерной, № 102 по ул. Пролетарской», — сообщают на сайте администрации.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские власти намерены выделить несколько миллионов для подготовки города к Новому году. На установку живых ёлок в Калининском округе потратят чуть более 1 млн рублей.

 

 

Тюменские власти потратят миллионы рублей на подготовку города к Новому году
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Рождество#Елки#Елка#Власть#Оформление#Подарки#Новости тюмени#Калининский округ
Подпишитесь
Топ-5 судебных дел 2022 года
Сегодня, 09:31
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04