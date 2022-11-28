Тюменские чиновники потратят 560 тысяч рублей на ремонт и очистку от пыли гирлянд

Согласно документации, подрядная организация должна будет провести работы по ревизии, ремонту, установки и подключению световых конструкций «Новогодний Сюрприз», «Подарки», «Сказочный дом», «Рыба-кит», «Перо Жар-птицы», «Конек-Горбунок», «Белки», а также заменить 235 светодиодных модулей, 55 гирлянд.
«В ремонтные работы включается: ремонт элементов металлического каркаса при помощи электродуговой сварки; покрытие металлических элементов каркаса конструкции антикоррозийным грунтом по металлу для наружных работ в 2 слоя. Покрытие грунтованных поверхностей краской устойчивой к воздействию низких температур и осадков для наружных работ по металлу; очистка от грязи и пыли всех поверхностей», — отмечено в документации к закупке.
Указано, что гарантия на работы должна действовать до конца февраля 2023 года. Прием заявок на участие в тендере продлится до 2 декабря. Подведение итогов аукциона и выбор победителя запланирован на 5 декабря.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени опубликовали концепцию оформления города к Новому году. В качестве слоганов, которые будут размещены в областной столице на билбордах, подобраны: «Новый год» и «с фейерверками во дворе», «с оливье и мандаринами», «с елкой и подарками» и другие.