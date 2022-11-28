Тюменские чиновники потратят 560 тысяч рублей на ремонт и очистку от пыли гирлянд

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени опубликовали концепцию оформления города к Новому году. В качестве слоганов, которые будут размещены в областной столице на билбордах, подобраны: «Новый год» и «с фейерверками во дворе», «с оливье и мандаринами», «с елкой и подарками» и другие.