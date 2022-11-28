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Тюменская молочная ферма складировала трупы коров в лесу

Сегодня, 06:46
Фото: 1MI

Тюменскую молочную ферму оштрафовали за трупы коров в лесу

Молочно-товарную ферму ООО «Производственная компания «Молоко» оштрафовали за нарушение ветеринарного законодательства. Компания складировала останки трупов коров в лесу.
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Тюмень

Информация о вывозе предприятием трупов появилась в интернете. По данному факту была организована проверка. Прокуратурой Голышмановского было возбуждено административное дело. Генеральному директору предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения, ПК «Молоко выписали штраф в размере двадцати тысяч рублей.

На данный момент биологические отходы утилизированы в установленном законом порядке.

Ранее «Наш Город» писал, что в селе Бачелино на берегу реки Тобол местные жители нашли трупы крупного рогатого скота. По данному факту была организована прокурорская проверка.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Происшествия#Прокуратура#Новости тюмени#Наказание#Суд
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