Тюменская молочная ферма складировала трупы коров в лесу

Информация о вывозе предприятием трупов появилась в интернете. По данному факту была организована проверка. Прокуратурой Голышмановского было возбуждено административное дело. Генеральному директору предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения, ПК «Молоко выписали штраф в размере двадцати тысяч рублей.