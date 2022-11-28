Тюменская молочная ферма складировала трупы коров в лесу

Информация о вывозе предприятием трупов появилась в интернете. По данному факту была организована проверка. Прокуратурой Голышмановского было возбуждено административное дело. Генеральному директору предприятия внесли представление с требованием устранить нарушения, ПК «Молоко выписали штраф в размере двадцати тысяч рублей.
На данный момент биологические отходы утилизированы в установленном законом порядке.
Ранее «Наш Город» писал, что в селе Бачелино на берегу реки Тобол местные жители нашли трупы крупного рогатого скота. По данному факту была организована прокурорская проверка.