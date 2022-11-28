Тюменец смог выиграть в лотерею более 12 млн рублей

Posted 28 ноября 2022, 11:15
Published 28 ноября 2022, 11:15
Modified 30 ноября, 17:45
Updated 30 ноября, 17:45
Участник розыгрыша купил билет всего за 60 рублей в мобильной версии сайта. Теперь всех участников 58712 тиража из Тюменской области просят проверить свои билеты.
«В первом поле отмечены числа 7, 11, 18, 35, 32 и число 3 – во втором», - отмечается в пресс-службе «Столото».
Девятого августа «Наш город» сообщал, что семья из Тюмени выиграла в лотерею 24 млн рублей и собирается переезжать к морю. Они стали победителями примерно через год, после начала активной игры.