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Posted 28 ноября 2022, 11:15

Published 28 ноября 2022, 11:15

Modified 30 ноября, 17:45

Updated 30 ноября, 17:45

В Тюмени ищут счастливчика, который выиграл в лотерею более 12 млн рублей

Тюменец смог выиграть в лотерею более 12 млн рублей

28 ноября 2022, 11:15
Фото: 1MI.

В Тюмени ищут счастливчика, который выиграл в лотерею более 12 млн рублей

По информации пресс-службы «Столото», тюменец выиграл более 12 млн рублей. Крупную сумму разыграли 26 ноября в государственной лотерее. На данный момент победителя ищут.

Участник розыгрыша купил билет всего за 60 рублей в мобильной версии сайта. Теперь всех участников 58712 тиража из Тюменской области просят проверить свои билеты.

«В первом поле отмечены числа 7, 11, 18, 35, 32 и число 3 – во втором», - отмечается в пресс-службе «Столото».

Девятого августа «Наш город» сообщал, что семья из Тюмени выиграла в лотерею 24 млн рублей и собирается переезжать к морю. Они стали победителями примерно через год, после начала активной игры.

#Общество#Экономика#Деньги#Новости тюмени#Лотерея
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