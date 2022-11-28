Топ-5 судебных дел 2022 года

Posted 28 ноября 2022, 09:31
Published 28 ноября 2022, 09:31
Modified 30 ноября, 17:46
Updated 30 ноября, 17:46
Самое громкое дело 2022-го года. Виталия Бережного обвиняют в убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой.
В январе председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил о том, что причастность Бережного к другим преступлениям, касающихся смерти и исчезновения детей в Тюмени не подтвердилась.
Позже в Ленинском районном суде Бережной, ранее признавший вину в этом преступлении, сделал громкое заявление — его пытали.
«Я не виновен. Подозреваемым стал, думаю, потому что проживал в этом пансионате и работал рядом. С анализами ДНК можно все сделать, так же, как и с мобильным устройством — загрузить данные, выгрузить», — рассказал Бережной на заседании суда.
Жалобу на пытки приняли к рассмотрению, но позже отложили. А дело позже перенесли в Тюменский областной суд, где ее рассматривала коллегия присяжных, набрать которую смогли не с первого раза.
Тогда Бережному было предъявлено обвинение по статьям «Похищение человека», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство». Ему грозило пожизненное заключение.
Позже Бережной даже написал обращение к Владимиру Путину и руководителям всех силовых ведомств РФ.
По словам обвиняемого, было проведено три судебно-биологических экспертизы, две из которых дали отрицательные результаты, а третья — положительный. Экспертизы проводились с нарушением закона о государственной экспертизе.
В день, когда присяжные, наконец, должны были вынести решение по этому делу, оглашение вердикта перенесли. Так повторялось дважды. А позже в социальных сетях распространилась информация о том, что присяжными уже вынесен оправдательный вердикт. Из-за этого судом было принято решение начать рассмотрение дело с нуля.
На первом заседании «нового» рассмотрения было подано два ходатайство — о самоотводе судьи и изменении территориальной подсудности.
Теперь дело будет рассматривать судья в Мосгорсуде. Обвиняемого уже готовят к этапированию.
С декабря 2021 года по февраль 2022 от отравления контрафактной водкой скончались 20 тюменцев. 9 их них погибли в феврале.
Следствие установило, что все они пили водку «Родники Сибири», которая официально не производится в России. Сотрудники правоохранительных органов ринулись в рейды по продуктовым магазинам, чтобы выявить продавцов контрафактного алкоголя.
В результате на рассмотрение было направлено 17 уголовных дел в отношении 20 человек. Обвинительных приговор уже прозвучал для 8 из них.
Только в августе прокуратура утвердила обвинительные заключения по четырем уголовным делам в отношении шести торговцев. Их обвиняли по части жителей 3 статьи 238 УК РФ — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший смерть более двух лиц.
В среднем, фигуранты этих дел получали 2-4 года лишения свободы.
Также в этом году, в отношении продавцов незарегистрированного алкоголя, было возбуждено 295 административных дел.
Также правоохранители провели более 13 тысяч проверок, в результате которых было изъято 57 тысяч единиц алкогольной и спиртосодержащей продукции — 46 тысяч литров.
17 июня село Омутинское прогремело на всю Россию. Алексея Л., учителя географии в местной школе, задержали по подозрению в домогательствах к мальчикам, не достигших 14 лет. Источник «Нашего города» сообщил, что о происшествии заявила мама мальчика. У мужчины изъяли компьютер и флешки дома у подозреваемого.
Известно, что в 2003-м году этому мужчине было присвоено звание «Заслуженного учителя РФ», в списке наград — грамота Тюменской областной Думы.
Меру пресечения Алексею Л. избрали тайно, пресс-служба областной судебной системы сообщала, что заседание должно состояться 23 июня, однако решение вынесли на день раньше.
Учителя заключили под стражу.Пока велись следственные мероприятия, многие коллеги, ученики и знакомые педагога пытались защитить его честь, заявляя о невиновности мужчины. Они проводили собрания, не смотря на то, что директор Омутинской СОШ № 2 и директор Департамента образования и науки Тюменской области строго-настрого запрещали.
Но позже в деле случился неожиданный поворот. Меру пресечения в суде изменили. Алексея Л. отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу поселка Винзили.
«На фоне стрессовых ситуаций, которыми выступило, и обвинение в „таком“ преступлении, и сам уголовный процесс, у Алексея очень пошатнулось, как физическое, так и психическое здоровье, у нас ни одно заседание не проходило без вызова скорой помощи. Из-за всех этих проблем, в числе которых суицидальные мысли, представители правоохранительных органов не могут определить — осознает ли он, что происходит сейчас и что происходило в момент вменяемого преступления», — рассказывал Александр Акимов, адвокат Алексея Л.
Учитель пробудет в больнице до 2 мая 2023-го года. Однако, по мнению адвоката, Алексея Л. перевели в больницу не только из-за проблем со здоровьем.
«Я допускаю, что обвинение не может предоставить объективных доказательств вины, поэтому было решено на время спрятать Алексея Л. в больницу, тем самым взяв „паузу“, чтобы измором склонить Алексея к признательным показаниям, чего так усердно добиваются с самого начала разбирательства. К тому же доказательств его вины, помимо слов обвинителя, до сих пор нет», — говорит адвокат.
В январе 2022-го года майор полиции Павел Москвин перепутал человека с диким животным, когда пристреливал охотничий карабин. Во всяком случае, такова версия следствия.
На первом заседании по этому делу полицейский вину признал. А потерпевшим заявил иск о возмещении морального ущерба — 1 миллиона 200 тысяч рублей. Однако позже Москвин взял свои слова назад и заявил, что это не он подстрелил мужчину. Он указывал на то, что его карабин заряжается пулями, а в мозге у потерпевшего обнаружены осколки от дроби.
Адвокат пострадавшего Павел Руснаков убежден, что таким образом Москвин хочет избежать ответственности.
А мужчина, который получил пулю в тот день, в лесу искал закладку, после ранения его привезли в больницу незнакомцы, которые оставили раненого в приемной и убежали.
«Они сказали, у тебя огнестрел, нам лучше тут с тобой не задерживаться», — говорил потерпевший.
К тому моменту, одного глаза у него уже не было в глазнице. Зайдя в кабинет к врачу, он потерял сознание. Пострадавшему пришлось ставить протез вместо одного глаза, также пуля повредила ему лицевой нерв, от второго глаза отошла сетчатка, нос провалился внутрь черепа на 6 сантиметров, на правое ухо он теперь практически не слышит, а в головном мозге обнаружены осколки, которые достать уже не получится.
Изменение показаний, данных бывшим участковым полиции выглядит особенно необычно, учитывая, что гражданская жена и друг Москвина давали показания против него.
Жена сообщила, что. вдень обыска муж сам признался ей в том, что подстрелил человека. А друг подсудимого Сергей Б. сообщал, что его товарищ прикрепил на дерево доску, в которую и хотел стрелять, позже он посветил вперед фонариком и увидел глаза, мелькающие метрах в 50.
«Он сказал „давай напугаем“, после чего произвел два выстрела в том направлении», — рассказал суду свидетель Сергей Б.
Сергей также сообщил, что это он с Москвиным отвез потерпевшего в больницу. Но на входе мужчины бросили подстреленного — «испугались ответственности».
Но Павел Руснаков заметил в рассказе одну несостыковку — в суде свидетель сказал, что кроме фонарика у него и Москвина не было с собой никаких других приборов, а на допросе в отделении полиции говорил о наличии тепловизора. Ходатайство о разности показаний приобщили к делу.
Тюменец хотел оспорить результаты медкомиссии, в ходе которой ему была присвоена категория «Б». Истец же был уверен, что ему должны были поставить категорию «В». Для мобилизованного изменение категории имеет значение, так как с категорией «В» он не может быть зачислен в роту стрелков, он будет нести службу в тылу.Это несогласие поставил под вопрос результаты определения годности для всех жителей Тюменской области.
Выступая перед судом истец ссылался на требования к состоянию здоровья граждан при призыве на военную службу. Согласно общим положениям этого требования, категория годности граждан определяется тремя условными категориями:
I — граждане при первоначальной постановке на воинский учет, призыве на военную службу;
II — военнослужащие, не имеющие воинского звания офицера, проходящие или прошедшие военную службу по призыву (за исключением военнослужащих, указанных в графе I);
III графа — граждане, проходящие или прошедшие военную службу по контракту.
Врач и истец согласны с тем, что заболевания мужчины, подавшего иск, характеризуют его, как годного с «незначительными повреждениями функций». Но в интерпретации этого описания в категорию годности и случилась загвоздка. По категории II, мужчина должен получить категорию годности «В», но врач поставил — «Б». По мнению истца, так произошло из-за того, что здоровье оценивали по III графе.
Однако суд в иске мобилизованному отказал.
«Суд основывает свое решение на том, что согласно указу президента мобилизованные имеют статус контрактника. При этом в суде было установлено, что статус контрактника у них исключительно в плане социального статуса. Военкомат это подтвердил», — рассказал «Нашему городу» представитель истца Михаил Кружинов.
Мужчина уверен, что решение суда неправомерно, а потому оно будет оспорено в вышестоящем суде.
Другой иск подал ямалец, который с грыжей, плоскостопием и экземой проходил обучение на полигоне в Тюменской области. Суд также отказал ему, но уже в отмене решения о его призыве в рамках частичной мобилизации.
По мнению Ивана Самарина, руководителя Центра юридической и медицинской поддержки призывников «Отсрочки.ру», в мотивированном решении судья почему-то использует лишь те показания, которые играют на руку военкомату и призывной комиссии.
К тому же, судя по ответному письму главы Ноябрьска Алексея Романова, являющегося председателем призывной комиссии по мобилизации, в этом городе пользуется законами, которые уже не имеют юридической силы.
Романов ссылался на подпункта «г» пункта 50 Положения о воинском учёте, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719.
В то же время еще в 2013 году Верховный Суд признал подпункт Положения о воинском учёте, устанавливающей обязанность граждан, подлежащих воинскому учету, сообщать в 2-недельный срок в военный комиссариат об изменении сведений о состоянии здоровья противоречащим федеральному законодательству и недействующим.