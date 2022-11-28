Терапевт назвала ключевые признаки недостатка витаминов группы В

Зимой следует употреблять продукты, в которых содержится достаточное количество витамина С и аскорбиновая кислота. Об этом рассказал диетолог Наталья Круглова. Специалист отметила, что эти микроэлементы содержатся в белокочанной и квашеной капусте, а также в цитрусовых.