nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Терапевт назвала ключевые признаки недостатка витаминов группы В

Сегодня, 13:00
Основными симптомами дефицита витаминов В1-В12 являются нарушения памяти и сна, выпадение волос, чувство покалывания в конечностях, а также слабость в мышцах и головокружения.

Об этом рассказала врач-терапевт Оксана Булгакова в беседе с NEWS.ru.

Медик отметила, что витамины группы В влияют на работу центральной нервной системы, сосудов и сердца. Они необходимы организму и во время стрессов.

Чтобы восстановить витаминный баланс, нужно пересмотреть свой рацион. Так, витаминами В1-В12 богаты зерновые, яйца, рис, гречневая крупа, хлопья, красные сорта мяса, рыба, птица, зелень и другие.

Зимой следует употреблять продукты, в которых содержится достаточное количество витамина С и аскорбиновая кислота. Об этом рассказал диетолог Наталья Круглова. Специалист отметила, что эти микроэлементы содержатся в белокочанной и квашеной капусте, а также в цитрусовых.

Подпишитесь
Топ-5 судебных дел 2022 года
Сегодня, 09:31
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04