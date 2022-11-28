Терапевт назвала ключевые признаки недостатка витаминов группы В

Об этом рассказала врач-терапевт Оксана Булгакова в беседе с NEWS.ru.
Медик отметила, что витамины группы В влияют на работу центральной нервной системы, сосудов и сердца. Они необходимы организму и во время стрессов.
Чтобы восстановить витаминный баланс, нужно пересмотреть свой рацион. Так, витаминами В1-В12 богаты зерновые, яйца, рис, гречневая крупа, хлопья, красные сорта мяса, рыба, птица, зелень и другие.
Зимой следует употреблять продукты, в которых содержится достаточное количество витамина С и аскорбиновая кислота. Об этом рассказал диетолог Наталья Круглова. Специалист отметила, что эти микроэлементы содержатся в белокочанной и квашеной капусте, а также в цитрусовых.