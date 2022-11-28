Стали известны подробности ночного пожара на Тульской

«Вызов поступил 28 ноября в 0:24. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 0:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу № 2. В настоящее время ребенок с диагнозом „отравление продуктами горения“ переведен в профильное отделение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени в пятиэтажном доме на улице Тульской произошел пожар в одной из квартир на третьем этаже. Было эвакуировано 15 человек, 5 человек спасли от пожара.