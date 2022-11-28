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Стали известны подробности ночного пожара на Тульской

Сегодня, 06:57
Фото: 1MI

В ночном пожаре на Тульской пострадал ребенок. Он находится в больнице

Несовершеннолетний житель Тюмени пострадал во время ночного пожара на улице Тульской, 6. Подросток на данный момент находится в больнице. Медки оценивают его состояние как средней степени тяжести.
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Тюмень
«Вызов поступил 28 ноября в 0:24. Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в 0:32. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в Областную клиническую больницу № 2. В настоящее время ребенок с диагнозом „отравление продуктами горения“ переведен в профильное отделение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — пояснили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня ночью в Тюмени в пятиэтажном доме на улице Тульской произошел пожар в одной из квартир на третьем этаже. Было эвакуировано 15 человек, 5 человек спасли от пожара.

В Тюмени сгорела квартира в пятиэтажке на Тульской. Пострадал человек
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#Валентина Бурнашева#Пожар#Тюмень#Тюменская область#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Помощь пострадавшим#Станция скорой помощи
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