Сбер оборудовал общественный транспорт Тобольска терминалами для безналичной оплаты

К оплате принимаются карты любых российских банков. Операция совершается в одно касание. Пассажирам необходимо приложить к терминалу банковскую карту или смартфон, поддерживающий технологию бесконтактной оплаты. Например, держателям карт Сбера и смартфонов на платформе Android доступна бесконтактная оплата с помощью сервиса SberPay.
Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Оплата проезда банковской картой становится все более популярной в Тюменской области. Такой современный способ приема платежей был реализован в Ишиме, Заводоуковске, а теперь и в Тобольске. С начала запуска Сбером на территории региона безналичной оплаты в пассажирском транспорте было совершено порядка 700 тысяч операций».
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.