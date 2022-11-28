РАСО сообщила, кто победил в политической премии «Гамбургский счет»

В число победителей вошли президент Франции Эмманюэль Макрон, Реджеп Эрдоган и Владимир Жириновский, удостоенный награды «Политик года» посмертно.
Эмманюэль Макрон проводил свою вторую президентскую кампанию в трудных условиях экономической рецессии, массовых протестов и подъема антиистеблишментных политиков, пишет newsnn.ru. Но качественная стратегия, выдвинутая его штабом, размывание электората оппонентов спойлерскими проектами, ребрендинг президентского движения и самого главы государства позволили ей стать лучшей зарубежной кампанией по выборам главы государства.
Лучшей иностранной избирательной кампанией по выборам в парламент отметилась итальянская партия «Братья Италии», которую возглавляет Джорджа Мелони. Эксперты считают, что успех ее кампании предопределили эффективная отстройка от обвинений (как якобы фашистской и пророссийской политической силы) и создание образа «эмотивной женщины с планом» как партийного лидера.
В номинации «Лучшая зарубежная региональная кампания» выиграл Рон ДеСантис, баллотировавшийся на пост губернатора Флориды в США. По словам экспертов, ДеСантис в ранее колеблющемся штате смог победить, опередив оппонента на 20% голосов, и выйти на общенациональный уровень. Он стал одним из двух главных претендентов на президентскую номинацию от республиканцев в 2024 году.
Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, стал зарубежным политиком года.
Из российских кампаний партии власти по выборам в региональный парламент лучшей признана кампания «Единой России» по выборам в Сахалинскую областную думу. По замечанию организаторов премии, раннее начало кампании, гармоничный список, возглавляемый губернатором Валерием Лимаренко, применение современных цифровых технологий и индивидуальный тренинг кандидатов помогли существенно улучшить результаты партии в сравнении с 2021 годом и прошлыми региональными выборами.
В 2016 году Российская ассоциация по связям с общественностью учредила политическую премию «Гамбургский счет». Ее получают политики, партии, политические группы и кандидаты в РФ и за рубежом, которые в процессе конкурентных политических кампаний показали в условиях конкуренции и при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность.