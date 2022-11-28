РАСО сообщила, кто победил в политической премии «Гамбургский счет»

В номинации «Лучшая зарубежная региональная кампания» выиграл Рон ДеСантис, баллотировавшийся на пост губернатора Флориды в США. По словам экспертов, ДеСантис в ранее колеблющемся штате смог победить, опередив оппонента на 20% голосов, и выйти на общенациональный уровень. Он стал одним из двух главных претендентов на президентскую номинацию от республиканцев в 2024 году.