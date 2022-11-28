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Раскрыты новые детали дела Бережного

Сегодня, 05:20
Фото: nashgorod.ru

Дело Бережного: опубликован протокол осмотра трупа

Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова продолжает раскрывать новые подробности дела об убийстве 8-летней Анастасии Муравьевой. Опубликованы фотографии судмедэкспертизы и протокол осмотра трупа ребенка.
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Тюмень
«В свертке из пакетов обнаружена влажная картонная коробка прямоугольной формы.  В содержимом коробки обнаружен фрагмент паласа. Размер 0,42 на 1,33 метра. Далее обнаружена прозрачная плотная пленка, обнаружено пять вложенных один в один полиэтиленовых пакетов. После изъятия пакетов обнаружен труп ребенка. На голове с переходом с лобной части до шеи, по спирали, с перекрытием путей дыхания, намотана прозрачная клейкая лента. Тело в позе эмбриона, ноги и руки прижаты к телу и связаны в области кистей скотчем», — указано в протоколе.

Шихова отмечает, что человек, который убил ребенка, был подготовлен и точно знал, что делать.

«Скотч на руках девочки скручен веревочкой, чтоб его было невозможно растянуть или порвать — на скорую руку так скотч на руках сопротивляющегося ребенка не закрутишь. На голове скотч приклеен так, чтобы жертва могла дышать, но не кричать», — отметила Шихова.

Также много вопросов у Шиховой вызывает и палас — он практически чистый, хотя коробка сырая до трухи, и имеет заломы, словно был просто сложен в несколько раз — на мокром ковре заломов бы не было. По данным протокола, в него было завернуто тело девочки.

Ранее «Наш Город» писал, что Виталия Бережного на этой неделе могут этапировать в Москву в связи с  тем, что дело об убийстве Насти Муравьевой будут рассматривать в Мосгорсуде.

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