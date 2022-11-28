Раскрыты новые детали дела Бережного

Также много вопросов у Шиховой вызывает и палас — он практически чистый, хотя коробка сырая до трухи, и имеет заломы, словно был просто сложен в несколько раз — на мокром ковре заломов бы не было. По данным протокола, в него было завернуто тело девочки.