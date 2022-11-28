Поезд Деда Мороза в Тюмени, скончался журналист, новые детали дела Бережного

Сотни тюменцев встретили праздничный поезд Деда Мороза.
Он пробыл в областной столице до 20:40. Праздничный поезд первый раз приезжает в Тюмени. Для детей и родителей были доступны платные и бесплатные вагоны. Билеты на встречу с Дедом Морозом можно было приобрести заранее.
Кстати, недалеко от поезда стоял фургончик с мороженым. Не самая актуальная идея, когда на улице около - 20 градусов. У фудтрака покупателей практически не было.
В Тюмени скончался журналист Владимир Фатеев.
Сегодня стало известно о смерти Владимира Александровича. Он почти 50 лет он работал в различных СМИ тюменского региона. Стоит отметить, что общий стаж работы династии тюменских журналистов Фатеевых превышает 500 лет. Этот результат внесен в «Книгу рекордов России». Прощание с известным журналистом состоится 29 ноября, в 12.00 на улице Одесской, 32.
Раскрыты новые детали дела Бережного.
Адвокат Виталия Бережного Елена Шихова опубликовала фото судмедэкспертизы и протокол осмотра трупа погибшей 8-летней Насти. В частности был найден фрагмент паласа, прозрачная плотная пленка. На голове с переходом с лобной части до шеи, по спирали, с перекрытием путей дыхания, намотана прозрачная клейкая лента.
Много вопросов у Шиховой вызывает и палас — он практически чистый, хотя коробка сырая до трухи, и имеет заломы, словно был просто сложен в несколько раз.
На прошлой неделе Шихова выложила фотографии с обнаруженным трупом Насти Муравьевой. На них видно, что тело ребенка было помещено в «кокон» из нескольких слоев пакетов разного цвета и веревок. Труп девочки был найден в траве у берега озера Оброчное, рядом с АГЗС. Его обернули ковром и упаковали в коробку.
Ранее «Наш Город» сообщал, что Виталия Бережного могут этапировать в Москву, а его адвокат Елена Шихова со своей семьей уехала навсегда из РФ.