Поезд Деда Мороза в Тюмени, скончался журналист, новые детали дела Бережного

На прошлой неделе Шихова выложила фотографии с обнаруженным трупом Насти Муравьевой. На них видно, что тело ребенка было помещено в «кокон» из нескольких слоев пакетов разного цвета и веревок. Труп девочки был найден в траве у берега озера Оброчное, рядом с АГЗС. Его обернули ковром и упаковали в коробку.