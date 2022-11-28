Около десятка аварий произошло сегодня утром в Тюмени

В связи с авариями, движения на данных улицах затруднено. В областной столице зарегистрированы 7-балльные пробки. На улице Мельникайте пробка растянулась от Дмитрий Менделеева до 50 лет Октября. Улица Республики стоит от Парфенова до Профсоюзной. Парализовано движение на 50 лет ВЛКСМ, Червишевском тракте и Мориса Тореза, Запольной, Чаплина, Малыгина.