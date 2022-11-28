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Около десятка аварий произошло сегодня утром в Тюмени

Сегодня, 04:06
Фото: 2 ГИС

Около десятка ДТП произошло сегодня утром в Тюмени

Около десятка дорожно-транспортных происшествий произошло сегодня утром в Тюмени. По данным сервиса 2 ГИС, аварии зарегистрированы на Окружной дороге, пересечении улиц Мельникайте — Широтная, Мельникайте — Республики и Широтная — Николая Федорова.
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Тюмень

Также ДТП зарегистрированы на Пермяккова, Малыгина, Запольной, Дамбовской. По данным ГИБДД по Тюменской области, пострадавших в происшествиях нет.

В связи с авариями, движения на данных улицах затруднено. В областной столице зарегистрированы 7-балльные пробки. На улице Мельникайте пробка  растянулась от Дмитрий Менделеева до 50 лет Октября. Улица Республики стоит от Парфенова до Профсоюзной. Парализовано движение на 50 лет ВЛКСМ, Червишевском тракте и Мориса Тореза, Запольной, Чаплина, Малыгина.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшую днем на мосту «Стрела» произошла массовая авария. Пострадали несколько автомобилей.

В Тюмени произошла массовая авария на мосту «Стрела»
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Авария#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Общество#Происшествия#Дорожные пробки#Пробки#Погода#ДТП
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