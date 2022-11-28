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Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Тюмени

Сегодня, 10:40
Фото: 1MI
Новый год 2022-2023: отмена массового празднования в Тюмени
Отменят Новый год 2022-2023 в Тюмени или нет — вопрос, который интересует многих жителей региона. В этом материале разбираемся, как будут проходить мероприятия и в каком формате.

Обстановка в Тюменской области

Осенью 2022 года в Тюмени и во всем регионе был установлен режим базовой готовности. Об этом сообщили после официального объявления военного положения на территориях, вошедших в состав России. Стоит отметить, что базовый режим считается наиболее мягким и, по сути, не предполагает никаких серьезных ограничений.

Впрочем, введение базового режима готовности и мобилизации заставляло многих жителей Тюмени и других населенных пунктов сомневаться, не отменят ли в этом году новогодние мероприятия. Долгое время в соцсетях, в прессе обсуждали, насколько уместно тратить внушительные средства на украшение городов и проведение массовых гуляний в то время, как Россия принимает участие в специальной военной операции.

Обстановка в Тюменской области
Фото: vk.com/cityadmtularu

Не так давно стало известно, что в самой Тюмени праздничные мероприятия отменять не планируется. Однако это решение поддержали власти не всех населенных пунктов региона. К примеру, глава администрации города Тобольска Максим Афанасьев заявил, что бюджетные траты на подготовку к зимним праздникам чиновники пересмотрели. Мэр подчеркнул, что в этом году нужно отказаться от нескольких мероприятий:

  • традиционного новогоднего салюта;
  • большого концерта для почетных граждан Тобольска — вместо него Афанасьев предлагает провести благотворительный утренник.
Обстановка в Тюменской области
Фото: 1MI

Мэр города подчеркнул, что от отсутствия праздника не должны страдать дети, поэтому их лишать Нового года не планируется. По словам Максима Афанасьева, в «праздничном» бюджете были сокращены все возможные статьи расходов. Впрочем, запланированы и другие — к примеру, в Тобольске пройдут новогодние концерты и спектакли для детей военных. Будет проводиться «Елка желаний», которая стала традиционным мероприятием — в ней будут участвовать дети, родители которых участвуют в специальной военной операции.

Жителям Тобольска мэр предложил самостоятельно украсить свои дома, дворы и подъезды. Администрация города, заявил мэр, отказалась от приобретения нового оборудования для праздничного освещения улиц — будет использоваться прошлогодняя иллюминация, которая находится в хорошем состоянии. 

Обстановка в Тюменской области
Фото: 1MI

Позиция правительства

Власти некоторых российских регионов выступили с предложением по отмене празднования Нового года — средства, сэкономленные на этом, по мнению чиновников, логично было бы отправить на поддержку мобилизованных военнослужащих, участвующих в СВО. На такие предложения Министерство обороны РФ отреагировало однозначно — в ведомстве заявили, что в таких мерах сейчас нет очевидной необходимости. Об этом, в частности, сказал заместитель главы ведомства Виктор Горемыкин.

По словам Горемыкина, в России нет необходимости отказываться от празднования Нового года и экономить таким образом деньги. Однако чиновник выразил главам регионов, выступившим с такой инициативой, благодарность за поддержку Российской армии. Горемыкин подчеркнул: армия РФ ни в чем не нуждается, у военнослужащих и мобилизованных есть все необходимое.

Позиция правительства
Фото: 1MI

Впрочем, главы регионов и отдельных городов все равно решили оптимизировать расходы на празднование Нового года. К примеру, улицы Кургана не будут украшать к празднику, а губернатор Петербурга Беглов все еще изучает вопрос отмены всех новогодних мероприятий в Северной столице.

Позиция правительства
Фото: tula.ru
#Праздники#Новый год 2023#Частичная мобилизация
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