Осенью 2022 года в Тюмени и во всем регионе был установлен режим базовой готовности. Об этом сообщили после официального объявления военного положения на территориях, вошедших в состав России. Стоит отметить, что базовый режим считается наиболее мягким и, по сути, не предполагает никаких серьезных ограничений.
Впрочем, введение базового режима готовности и мобилизации заставляло многих жителей Тюмени и других населенных пунктов сомневаться, не отменят ли в этом году новогодние мероприятия. Долгое время в соцсетях, в прессе обсуждали, насколько уместно тратить внушительные средства на украшение городов и проведение массовых гуляний в то время, как Россия принимает участие в специальной военной операции.
Не так давно стало известно, что в самой Тюмени праздничные мероприятия отменять не планируется. Однако это решение поддержали власти не всех населенных пунктов региона. К примеру, глава администрации города Тобольска Максим Афанасьев заявил, что бюджетные траты на подготовку к зимним праздникам чиновники пересмотрели. Мэр подчеркнул, что в этом году нужно отказаться от нескольких мероприятий:
Мэр города подчеркнул, что от отсутствия праздника не должны страдать дети, поэтому их лишать Нового года не планируется. По словам Максима Афанасьева, в «праздничном» бюджете были сокращены все возможные статьи расходов. Впрочем, запланированы и другие — к примеру, в Тобольске пройдут новогодние концерты и спектакли для детей военных. Будет проводиться «Елка желаний», которая стала традиционным мероприятием — в ней будут участвовать дети, родители которых участвуют в специальной военной операции.
Жителям Тобольска мэр предложил самостоятельно украсить свои дома, дворы и подъезды. Администрация города, заявил мэр, отказалась от приобретения нового оборудования для праздничного освещения улиц — будет использоваться прошлогодняя иллюминация, которая находится в хорошем состоянии.
Власти некоторых российских регионов выступили с предложением по отмене празднования Нового года — средства, сэкономленные на этом, по мнению чиновников, логично было бы отправить на поддержку мобилизованных военнослужащих, участвующих в СВО. На такие предложения Министерство обороны РФ отреагировало однозначно — в ведомстве заявили, что в таких мерах сейчас нет очевидной необходимости. Об этом, в частности, сказал заместитель главы ведомства Виктор Горемыкин.
По словам Горемыкина, в России нет необходимости отказываться от празднования Нового года и экономить таким образом деньги. Однако чиновник выразил главам регионов, выступившим с такой инициативой, благодарность за поддержку Российской армии. Горемыкин подчеркнул: армия РФ ни в чем не нуждается, у военнослужащих и мобилизованных есть все необходимое.
Впрочем, главы регионов и отдельных городов все равно решили оптимизировать расходы на празднование Нового года. К примеру, улицы Кургана не будут украшать к празднику, а губернатор Петербурга Беглов все еще изучает вопрос отмены всех новогодних мероприятий в Северной столице.