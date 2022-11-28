Мэр города подчеркнул, что от отсутствия праздника не должны страдать дети, поэтому их лишать Нового года не планируется. По словам Максима Афанасьева, в «праздничном» бюджете были сокращены все возможные статьи расходов. Впрочем, запланированы и другие — к примеру, в Тобольске пройдут новогодние концерты и спектакли для детей военных. Будет проводиться «Елка желаний», которая стала традиционным мероприятием — в ней будут участвовать дети, родители которых участвуют в специальной военной операции.