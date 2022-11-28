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Ночью в Тюмени был пожар в районе Маяка

Сегодня, 03:18

Ночью в Тюмени был пожар по улице Куйбышева, 78

Сегодня ночью в районе Маяка по улице Куйбышева, 78 случился пожар. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень».
На улице Куйбышева возгорание, возможно в частном доме, - предположил подписчик паблика.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области, горели хозяйственные постройки. Площадь пострадавшей территории составила 140 м². На месте работали 6 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Пожар был ликвидирован в 2.00. Пострадавших и погибших нет.

На днях частный сектор горел в Заречной части Тюмени, огонь полностью уничтожил гараж и две машины.

В тюменской Зареке произошел пожар в частном секторе
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#Елена Чебоксарова#Маяк#Новости тюмени#Возгорание автомобиля#Заречный микрорайон#Короткое замыкание
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