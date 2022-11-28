Ночью в Тюмени был пожар в районе Маяка

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тюменской области, горели хозяйственные постройки. Площадь пострадавшей территории составила 140 м². На месте работали 6 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС. По предварительным причинам, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Пожар был ликвидирован в 2.00. Пострадавших и погибших нет.