Многие жительницы Тюменской области получат возможность сделать ЭКО бесплатно

На сегодняшний день насчитывается 1 тысяча 249 выполненных процедур экстракорпорального оплодотворения. Средний возраст пациенток, получивших услугу за счёт ОМС, не превышает 35-ти.
«В регионе бесплатно ЭКО выполняют в медицинском центре "Малыш", клиническом госпитале "Мать и дитя", международном центре репродуктивной медицины "Меркурий"», – пишет информационный центр.
Заинтересованным в ЭКО необходимо обращаться в женскую консультацию по своему месту жительства.
По данным Тюменьстата, в начале 2022 года наблюдался прирост населения. Ожидалось, что к 2035 году наш город может стать мегаполисом.