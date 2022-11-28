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Многие жительницы Тюменской области получат возможность сделать ЭКО бесплатно

Сегодня, 09:18

В Тюменской области увеличится количество процедур ЭКО за счет средств ОМС

В нашем регионе на 2023 год запланировано провести 1 тысячу 446 бесплатных процедур ЭКО, сообщает информационный центр регионального правительства. Это больше, чем было выполнено в уходящем году.
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ЭКО

На сегодняшний день насчитывается 1 тысяча 249 выполненных процедур экстракорпорального оплодотворения. Средний возраст пациенток, получивших услугу за счёт ОМС, не превышает 35-ти.

«В регионе бесплатно ЭКО выполняют в медицинском центре "Малыш", клиническом госпитале "Мать и дитя", международном центре репродуктивной медицины "Меркурий"», – пишет информационный центр.

 Заинтересованным в ЭКО необходимо обращаться в женскую консультацию по своему месту жительства.

По данным Тюменьстата, в начале 2022 года наблюдался прирост населения. Ожидалось, что к 2035 году наш город может стать мегаполисом.

 

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#Елена Чебоксарова#ЭКО#Дети#Население#Женщины#Правительство Тюменской области
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