Многие жительницы Тюменской области получат возможность сделать ЭКО бесплатно

В Тюменской области увеличится количество процедур ЭКО за счет средств ОМС

В нашем регионе на 2023 год запланировано провести 1 тысячу 446 бесплатных процедур ЭКО, сообщает информационный центр регионального правительства. Это больше, чем было выполнено в уходящем году.

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