Медведи СУЭНКО вернутся в Тюмень 1 декабря

Семья медведей вновь проедет по улицам города к месту своей зимовки. Когда маленькая девочка Света загадывала своё желание увидеть белых медведей, она и не догадывалась, что её мечта осчастливит целый город. Тогда в Тюмени к Новому году появлялись светящиеся арки — горожане прозвали их «порталы желаний». Пройдя под такой аркой, Света очень захотела увидеть белых медведей. А ведь все знают: если очень сильно о чём-то мечтаешь — это непременно сбудется. Надо только поверить.
С тех пор уже четыре года в Тюмень приезжает мама-медведица со своими медвежатами, чтобы порадовать малышей и взрослых. И каждый раз мишки стараются удивить горожан чем-то новым. Этот год не станет исключением: горожан ждет сюрприз, да еще какой!
Вместе с Белыми мишками СУЭНКО Тюмень по традиции украсят арками желаний: в этом году 15–16 декабря их появится сразу 7 в различных местах. Удивительно, что, если взглянуть на карту города и обозначить точки, где расположены светодиодные украшения от СУЭНКО, вместе они образуют созвездие Большой медведицы!
Ишим, Ялуторовск, Заводоуковск тоже ждут подарки от энергетиков. В течение месяца здесь появятся свои арки желаний. 5–6 декабря порталы установят в Ишиме на набережной и на улице Артиллерийской, 23. 20 декабря арки появятся в Ялуторовске на Сретенской площади и стадионе Старт, в Заводоуковске — на Центральной площади.
Волшебный кортеж Белых мишек уже в пути! Скоро они сообщат, по каким улицам проедут 1 декабря. А 2 декабря медвежье семейство приглашает горожан на праздничное мероприятие. В 19:00 на площади у Цирка гостей ждет невероятное зрелище: как зажигаются гирлянды, которыми украшены мишки.
До скорой встречи, Тюмень!