Медведи СУЭНКО вернутся в Тюмень 1 декабря

Семья медведей вновь проедет по улицам города к месту своей зимовки. Когда маленькая девочка Света загадывала своё желание увидеть белых медведей, она и не догадывалась, что её мечта осчастливит целый город. Тогда в Тюмени к Новому году появлялись светящиеся арки — горожане прозвали их «порталы желаний». Пройдя под такой аркой, Света очень захотела увидеть белых медведей. А ведь все знают: если очень сильно о чём-то мечтаешь — это непременно сбудется. Надо только поверить.