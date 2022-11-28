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Как Дед Мороз побывал в Тюмени

Сегодня, 12:05
Фото: nashgorod.ru

Дед Мороз впервые приехал в Тюмень на поезде

На железнодорожном вокзале Тюмени сегодня праздник — Дед Мороз со Снегурочкой приехали!

Сегодня в 15:40 на 1 платформу прибыл необычный поезд, в нем к тюменцам приехал главный новогодний волшебник.

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Дед Мороз вышел к собравшимся со своей внучкой и поздравил их с наступающим Новым годом.

Но пообщаться с главным гостем праздника и прогуляться по волшебным вагонам смогли лишь те, кто приобрел билеты. Остальным оставалось довольствоваться получасовой программой на перроне, двумя вагонами-ресторанами и посещением «головы» поезда.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что скоро в Тюмени откроется своя резиденция Деда Мороза.

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