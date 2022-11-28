Как Дед Мороз побывал в Тюмени

Сегодня в 15:40 на 1 платформу прибыл необычный поезд, в нем к тюменцам приехал главный новогодний волшебник.
Дед Мороз вышел к собравшимся со своей внучкой и поздравил их с наступающим Новым годом.
Но пообщаться с главным гостем праздника и прогуляться по волшебным вагонам смогли лишь те, кто приобрел билеты. Остальным оставалось довольствоваться получасовой программой на перроне, двумя вагонами-ресторанами и посещением «головы» поезда.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что скоро в Тюмени откроется своя резиденция Деда Мороза.