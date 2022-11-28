Глава ГК «Традиции успеха» отметил основные тренды потребления алкогольной продукции

«В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)», – рассказал Александр Беспалов, владелец ГК «Традиции успеха», которая известна такими продуктами, как водка «Хорта» и коньяк «Золото династии». Как сообщает kommersant.ru, такие изменения, по мнению Александра Беспалова, произошли в результате запущенного в стране процесса импортозамещения, который охватил в том числе и алкогольный рынок.