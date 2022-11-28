Глава ГК «Традиции успеха» отметил основные тренды потребления алкогольной продукции

Владелец группы компаний «Традиции успеха» Александр Беспалов обозначил основные тенденции потребительского спроса и поделился прогнозами развития отрасли в ближайшей перспективе.
«В России возник тренд на переориентацию потребителей на продукцию низкого ценового сегмента, включая недорогие коньяки (до 550 рублей)», – рассказал Александр Беспалов, владелец ГК «Традиции успеха», которая известна такими продуктами, как водка «Хорта» и коньяк «Золото династии». Как сообщает kommersant.ru, такие изменения, по мнению Александра Беспалова, произошли в результате запущенного в стране процесса импортозамещения, который охватил в том числе и алкогольный рынок.
Александр Беспалов считает, что повышение спроса на качественные и доступные по стоимости алкогольные напитки в этой категории приведет к появлению новых брендов. Его группа компаний «Традиции успеха» уже анонсировала старт производства коньяков традиционных выдержек и коньячных коктейлей.
Представители Крымской водочной компании (КВК) также считают, что рост спроса на коньяк отечественного производства вызван ограничением импорта. Генеральный директор КВК Виктор Золотницкий отметил, что на коньяки по самой бюджетной стоимости приходится 40% продаж в данной категории.
После того как поставки крепкого алкоголя в Россию начали снижаться, локальный выпуск коньяков стабильно набирает обороты. Согласно сведениям Росалкогольрегулирования, в период с января по октябрь 2022 года объемы производства этого спиртного напитка возросли на 14,66% (до 7,18 млн дал). Примечательно, что рост выпуска водки в стране составил только 7,7% (до 67,01 млн дал).
«Коммерсантъ» предполагает, что небольшое количество массовых брендов и серьезная конкуренция в настоящее время ограничивают рост бизнеса в данной нише. Однако в топ-20 уже входит несколько брендов, ранее не игравших заметной роли на рынке, например ООО ВКЗ «Шереметьевский», учредитель которого мог быть партнером основателя SPI Group Юрия Шефлера.