Депутат Тюменской городской Думы поощрил работников роддома № 2

Народный избранник, Евгений Бакро отметил профессиональные заслуги коллектива, благодаря которым медицинское учреждение неоднократно удостаивалось диплома
«Лучшие родильные дома Российской Федерации».
– Символом вашего учреждения не зря является аист — вестник рождения новой
жизни, — отметил Евгений Валериевич. — Пусть он как можно чаще заглядывает в
семьи тюменцев и приносит им радость, а ваш коллектив будет делать все
возможное для рождения здоровых детишек.
Депутат пожелал тюменским медикам профессиональных успехов и всех благ.