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Депутат Тюменской городской Думы поощрил работников роддома № 2

Сегодня, 09:36

Депутат Тюменской городской Думы поощрил работников роддома № 2

Сотрудники медицинского учреждения удостоились Благодарностей городской Думы.
Сюжет
Тюмень

Народный избранник, Евгений Бакро отметил профессиональные заслуги коллектива, благодаря которым медицинское учреждение неоднократно удостаивалось диплома
«Лучшие родильные дома Российской Федерации».

– Символом вашего учреждения не зря является аист — вестник рождения новой
жизни, — отметил Евгений Валериевич. — Пусть он как можно чаще заглядывает в
семьи тюменцев и приносит им радость, а ваш коллектив будет делать все
возможное для рождения здоровых детишек.

Депутат пожелал тюменским медикам профессиональных успехов и всех благ.

#Максим Карпиков#Общество#Тюмень#Тюменская область#Гордума
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