nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Буцаев: Нельзя допустить образования мусорного коллапса в субъектах РФ на Новый год

Сегодня, 11:44
Фото: Медиахолдинг 1MI
Традиционный новогодний ежечасный мониторинг работы региональных операторов, вывозящих коммунальные отходы, запускает Российский экологический оператор. Это необходимо, чтобы минимизировать возможность образования мусорного коллапса в субъектах РФ.

Согласно статистике, в Российской Федерации сейчас определены 284 зоны работы региональных операторов в 84 субъектах РФ. Общее число регоператоров — 181, пишет 360tv.ru.

Мониторинг состояния сферы обращения с ТКО ведётся по нескольким направлениям. Прежде всего — это прямая связь как с регионами, так и с самими регоператорами. Также используется система «РЭО Радар», фиксирующая происшествия, связанные со сферой обращения с ТКО. Наконец, мониторятся средства массовой информации и социальные сети. Вся эта информация анализируется и лежит в основе оперативной помощи, которую федеральный центр оказывает регионам.

Руководитель РЭО Денис Буцаев отметил, что во время длинных новогодних праздников повышаются риски перебоев с вывозом ТКО. Это связано с тем, что в этот период традиционно образуется больше отходов, а также с тем, что снег и гололёд ухудшают состояние на дорогах, по которым движутся мусоровозы.

Буцаев напомнил о том, что Россия сейчас строит экономику замкнутого цикла, для которой характерна максимальная переработка отходов. Чтобы добиться этого, улучшается институт расширенной ответственности производителя. Помимо этого, предпринимателей стимулируют к большему использованию вторичного сырья и товаров из него.

В перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года был включён новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Он должен решить основные задачи в сфере обращения с ТКО. Курирует этот проект ППК «РЭО».

В планах правительства создание уже до 2024 года восьми так называемых экотехнопарков в разных субъектах Российской Федерации. В них будут работать предприятия, утилизирующие ТКО. Согласно подсчётам экспертов, ежегодно эти заводы будут возвращать в оборот более миллиона тонн вторичных ресурсов.

Подпишитесь
Топ-5 судебных дел 2022 года
Сегодня, 09:31
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04