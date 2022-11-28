Буцаев: Нельзя допустить образования мусорного коллапса в субъектах РФ на Новый год

Согласно статистике, в Российской Федерации сейчас определены 284 зоны работы региональных операторов в 84 субъектах РФ. Общее число регоператоров — 181, пишет 360tv.ru.
Мониторинг состояния сферы обращения с ТКО ведётся по нескольким направлениям. Прежде всего — это прямая связь как с регионами, так и с самими регоператорами. Также используется система «РЭО Радар», фиксирующая происшествия, связанные со сферой обращения с ТКО. Наконец, мониторятся средства массовой информации и социальные сети. Вся эта информация анализируется и лежит в основе оперативной помощи, которую федеральный центр оказывает регионам.
Руководитель РЭО Денис Буцаев отметил, что во время длинных новогодних праздников повышаются риски перебоев с вывозом ТКО. Это связано с тем, что в этот период традиционно образуется больше отходов, а также с тем, что снег и гололёд ухудшают состояние на дорогах, по которым движутся мусоровозы.
Буцаев напомнил о том, что Россия сейчас строит экономику замкнутого цикла, для которой характерна максимальная переработка отходов. Чтобы добиться этого, улучшается институт расширенной ответственности производителя. Помимо этого, предпринимателей стимулируют к большему использованию вторичного сырья и товаров из него.
В перечень инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года был включён новый федеральный проект «Экономика замкнутого цикла». Он должен решить основные задачи в сфере обращения с ТКО. Курирует этот проект ППК «РЭО».
В планах правительства создание уже до 2024 года восьми так называемых экотехнопарков в разных субъектах Российской Федерации. В них будут работать предприятия, утилизирующие ТКО. Согласно подсчётам экспертов, ежегодно эти заводы будут возвращать в оборот более миллиона тонн вторичных ресурсов.