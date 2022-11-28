Буцаев: Нельзя допустить образования мусорного коллапса в субъектах РФ на Новый год

Мониторинг состояния сферы обращения с ТКО ведётся по нескольким направлениям. Прежде всего — это прямая связь как с регионами, так и с самими регоператорами. Также используется система «РЭО Радар», фиксирующая происшествия, связанные со сферой обращения с ТКО. Наконец, мониторятся средства массовой информации и социальные сети. Вся эта информация анализируется и лежит в основе оперативной помощи, которую федеральный центр оказывает регионам.