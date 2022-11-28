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Богатый тюменский депутат облдумы Николай Руссу может отказаться от мандата

Сегодня, 14:24
Фото: 1MI

Гендиректор «Мостострой-11» Николай Руссу может отказаться от мандата депутата думы

Один из самых богатых депутатов тюменской облдумы Николай Руссу может отказаться от мандата, сообщает URA.RU. По данным источников издания, заявление уже подано. Николай Руссу является гендиректором крупной корпорации «Мостострой-11».

Он избирался под по избирательному округу № 19 и представляет партию «ЕР».

«Руссу отказывается от мандата, заявление уже подано в Тюменскую облдуму. Причина отказа пока не ясна», — сообщил инсайдер URA.RU.

Корпорация «Мостострой-11» строила все крупные дорожные развязки и мосты в регионе. Стоит отметить, что в декларации за 2021 год Николай Руссу отчитался о доходе в 63 млн рублей. Это один из самых состоятельных депутатов Тюменской области.

В октябре «Наш город» сообщал, что Дмитрию Фролову передали мандат умершего ранее Сергея Корепанова. Игорь Халин отметил, что кандидат никаких ограничений для избрания депутатом не имеет.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Дороги#Экономика#Деньги#Мосты#Мандат депутата#Тюменская областная Дума
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