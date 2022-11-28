Богатый тюменский депутат облдумы Николай Руссу может отказаться от мандата

Он избирался под по избирательному округу № 19 и представляет партию «ЕР».
«Руссу отказывается от мандата, заявление уже подано в Тюменскую облдуму. Причина отказа пока не ясна», — сообщил инсайдер URA.RU.
Корпорация «Мостострой-11» строила все крупные дорожные развязки и мосты в регионе. Стоит отметить, что в декларации за 2021 год Николай Руссу отчитался о доходе в 63 млн рублей. Это один из самых состоятельных депутатов Тюменской области.
В октябре «Наш город» сообщал, что Дмитрию Фролову передали мандат умершего ранее Сергея Корепанова. Игорь Халин отметил, что кандидат никаких ограничений для избрания депутатом не имеет.