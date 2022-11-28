Богатый тюменский депутат облдумы Николай Руссу может отказаться от мандата

Корпорация «Мостострой-11» строила все крупные дорожные развязки и мосты в регионе. Стоит отметить, что в декларации за 2021 год Николай Руссу отчитался о доходе в 63 млн рублей. Это один из самых состоятельных депутатов Тюменской области.