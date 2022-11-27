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Житель Ишима нашел банковскую карту и несколько дней оплачивал ей покупки

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI

Житель Ишима нашел банковскую карту и несколько дней тратил с нее деньги

Жителя Ишима будут судить за то, что он расплачивался в магазинах чужой банковской картой. В заявлением в полицию обратился 25-летний местный житель. Он сообщил, что несколько дней назад он потерял банковскую карту, но с нее регулярно списываются денежные средства.
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Тюмень

Как выяснилось, воспользоваться находкой решил 41-летний ишимец. Мужчина,  после задержания, пояснил, что банковскую карту он нашел на улице. Поскольку для оплаты пин-код не  требовался, он в течение трех дней оплачивал покупку алкоголя данной картой. Когда деньги закончились, ишимец карту выбросил. Всего было потрачено 5 тысяч рублей.

На предприимчивого ишимца заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают лишение свободы до 6 лет.

Следственным отделом МО МВД России «Ишимский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Уголовное дело#Тюмень#Алкоголь#Тюменская область#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Наказание#Кражи
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