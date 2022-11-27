Житель Ишима нашел банковскую карту и несколько дней оплачивал ей покупки

Как выяснилось, воспользоваться находкой решил 41-летний ишимец. Мужчина, после задержания, пояснил, что банковскую карту он нашел на улице. Поскольку для оплаты пин-код не требовался, он в течение трех дней оплачивал покупку алкоголя данной картой. Когда деньги закончились, ишимец карту выбросил. Всего было потрачено 5 тысяч рублей.
На предприимчивого ишимца заведено уголовное дело по статье «Кража». Санкции предусматривают лишение свободы до 6 лет.
Следственным отделом МО МВД России «Ишимский» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.