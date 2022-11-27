Житель Ишима нашел банковскую карту и несколько дней оплачивал ей покупки

Житель Ишима нашел банковскую карту и несколько дней тратил с нее деньги

Жителя Ишима будут судить за то, что он расплачивался в магазинах чужой банковской картой. В заявлением в полицию обратился 25-летний местный житель. Он сообщил, что несколько дней назад он потерял банковскую карту, но с нее регулярно списываются денежные средства.

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