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Posted 27 ноября 2022, 13:41

Published 27 ноября 2022, 13:41

Modified 31 октября 2022, 13:14

Updated 31 октября 2022, 13:14

Вице-премьер Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю

27 ноября 2022, 13:41
В рамках экологического форума состоялось пленарное заседание направленное на формирование Экономики замкнутого цикла в России. В работе участвовала вице-премьер Виктория Абрамченко.

 

Зампред Правительства РФ выразила мнение о том, что  экологическую неделю  нужно проводить ежегодно, сообщает 360tv.ru. По словам Абрамченко, такое мероприятие необходимо для природоохранных организаций, экологов и эковолонтеров.

«Предлагаю проводить такое мероприятие на ежегодной основе. Наша повестка будет включать не только вопросы экономики замкнутого цикла. Абсолютно правильный вопрос — можем ли мы себе позволить сейчас заниматься вопросами экологии. Ответ очевиден - да, - заявила Абрамченко. - Напомню знаменитую цитату: мы с вами в наследство Землю не получили, мы должны ее отдать нашим детям. И чем больше ресурсов сохранится на планете, тем лучше».

Вице-премьер озвучила первые итоги проводимой в России реформы в отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Зампред правительства рассказала также о том, как эта сфера будет развиваться в дальнейшем.

В России разработали за минувшие три года целый ряд новых уникальных технологий для работы с ТКО и создали свыше 30 тысяч рабочих мест. Кабинет министров РФ выделил в прошлом году полтора миллиарда рублей на обеспечение раздельного сбора ТКО в российских субъектах. На закупки необходимых для этого контейнеров в 2022 году в правительстве предусмотрели миллиард рублей, а на следующий год – 500 миллионов.

Еще 10 миллиардов было выделено на строительство в России предприятий, специализирующихся на обращении с ТКО. Экотехнопарк для сортировки мусора и его утилизации построят в каждом федеральном округе страны. Всего в России создадут восемь экотехнопарков. Завершить эту работу планируется к 2024 году, проинформировала Абрамченко.

РЭФ проходил в Подмосковье. Руководитель РЭО Денис Буцаев заявил, что масштабное мероприятие было решено приурочить к проведению Российской экологической недели.  Данные мероприятия реализуются в рамках федерального проекта и национальной инициативы "Экономика замкнутого цикла".

#Общество#Новости
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