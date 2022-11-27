Вице-премьер Абрамченко предложила учредить Российскую экологическую неделю

«Предлагаю проводить такое мероприятие на ежегодной основе. Наша повестка будет включать не только вопросы экономики замкнутого цикла. Абсолютно правильный вопрос — можем ли мы себе позволить сейчас заниматься вопросами экологии. Ответ очевиден - да, - заявила Абрамченко. - Напомню знаменитую цитату: мы с вами в наследство Землю не получили, мы должны ее отдать нашим детям. И чем больше ресурсов сохранится на планете, тем лучше».