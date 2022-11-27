Виталия Бережного готовят к этапированию в Москву

Ранее «Наш Город» писал, что адвокат Виталия Бережного Елена Шихова опубликовала фотографии и документы из дела об убийстве Анастасии Муравьевой. Также Шихова указала на то, что на месте происшествия в ходе досмотра не было обнаружено ни коробки, ни фрагментов ковра, в которые было завернуто тело девочки. Однако по версии следствия, озвученной ранее, труп ребенка был обернут ковром и упакован в коробку.