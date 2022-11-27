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Виталия Бережного готовят к этапированию в Москву

Сегодня, 12:57
Фото: nashgorod.ru

Бережного, обвиняемого в убийстве тюменской школьницы, этапируют в Москву

Виталия Бережного на следующей неделе могут отправить в Москву. В настоящее время обвиняемый в убийстве 8-летней Насти Муравьевой находится в тюменском СИЗО № 4. Об этом рассказала «Нашему Городу» представитель Бережного Анастасия Волк.
Сюжет
Тюмень

По ее словам, решение об этапировании будет принято после того, как дело Бережного передадут Московскому городскому суду. Только тогда судья подпишет соответствующие документы  для этапирования.

«Дело будет рассмотрено судом присяжных в Мосгорсуде. Процедура пройдет также, как и в Тюмени в этом году», — отметила Анастасия Волк.

Ранее «Наш Город» писал, что адвокат Виталия Бережного Елена Шихова опубликовала фотографии и документы из дела об убийстве Анастасии Муравьевой. Также Шихова указала на то, что на месте происшествия в ходе досмотра не было обнаружено ни коробки, ни фрагментов ковра, в которые было завернуто тело девочки. Однако по версии следствия, озвученной ранее, труп ребенка был обернут ковром и упакован в коробку.

Опубликованы страшные фото из дела об убийстве Насти Муравьевой
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Убийство малолетнего#Убийства#Суд#Происшествия#Уголовное дело#Заключенные
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