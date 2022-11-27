В Тюменской области за 10 лет число семей с детьми увеличилось в 1,5 раза

В целом объем финансовой помощи семьям в рамках нацпроекта «Демография» достиг четырех миллиардов рублей.
По данным информационного центра регионального правительства, благодаря оказываемым мерам поддержки, в Тюменской области наблюдается стабильный рост числа семей с детьми. За последние десять лет их число в регионе выросло в полтора раза.
В 2022 году мамами стали свыше пяти тысяч жительниц области. На сегодняшний день в тюменском регионе проживают 260 тысяч семей, в которых воспитываются порядка 384 тысяч детей. 113 тысяч из них — молодые семьи.
Более трех тысяч семей воспитывают детей-сирот. В этом году три семьи взяли на воспитание ребят из Донбасса.
Порядка 32 тысяч семей многодетные. В этом году медалью «Материнская слава» в Тюменской области наградили восемь женщин.
«Дорогие мамы, поздравляю вас с Днем матери. Могу сказать, что тюменские женщины имеют полное право отмечать этот праздник каждый день. Материнство — тяжелый и ответственный труд без отпусков и выходных дней, но его самая высокая оценка — любовь и признательность, понимание и благодарность самых близких и родных людей», — отметил в поздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в стране звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. При присвоении звания предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.
Накануне президент России присвоил звание «Мать-героиня» семи жительницам страны.