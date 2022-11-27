В Тюменской области за 10 лет число семей с детьми увеличилось в 1,5 раза

Тюменские семьи получили 620 миллионов рублей за рождение первенцов

Более четырех тысяч тюменских семей получили в этом году региональный материнский капитал на первого ребенка. В Тюменской области он введен с 2020 года, его размер составляет 150 тысяч рублей. За 10 месяцев из бюджета региона на выплату было направлено около 620 миллионов рублей.

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