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В Тюменской области за 10 лет число семей с детьми увеличилось в 1,5 раза

Сегодня, 04:31
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменские семьи получили 620 миллионов рублей за рождение первенцов

Более четырех тысяч тюменских семей получили в этом году региональный материнский капитал на первого ребенка. В Тюменской области он введен с 2020 года, его размер составляет 150 тысяч рублей. За 10 месяцев из бюджета региона на выплату было направлено около 620 миллионов рублей.
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Тюмень

В целом объем финансовой помощи семьям в рамках нацпроекта «Демография» достиг четырех миллиардов рублей.

По данным информационного центра регионального правительства, благодаря оказываемым мерам поддержки, в Тюменской области наблюдается стабильный рост числа семей с детьми. За последние десять лет их число в регионе выросло в полтора раза.

В 2022 году мамами стали свыше пяти тысяч жительниц области. На сегодняшний день в тюменском регионе проживают 260 тысяч семей, в которых воспитываются порядка 384 тысяч детей. 113 тысяч из них — молодые семьи.

Более трех тысяч семей воспитывают детей-сирот. В этом году три семьи взяли на воспитание ребят из Донбасса.

Порядка 32 тысяч семей многодетные. В этом году медалью «Материнская слава» в Тюменской области наградили восемь женщин.

«Дорогие мамы, поздравляю вас с Днем матери. Могу сказать, что тюменские женщины имеют полное право отмечать этот праздник каждый день. Материнство — тяжелый и ответственный труд без отпусков и выходных дней, но его самая высокая оценка — любовь и признательность, понимание и благодарность самых близких и родных людей», — отметил в поздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее «Наш Город» писал, что в августе этого президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий в стране звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. При присвоении звания предусмотрена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей.

Накануне президент России присвоил звание «Мать-героиня» семи жительницам страны.

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Материнский капитал#Региональный материнский капитал#День матери#Единовременные выплаты
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