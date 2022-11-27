В Тюменской области случаев «Цербера» нет

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в топ-15 субъектов России по тестированию на коронавирус. Регион занял четвертое место с показателем более 311,7 тысяч исследований на 100 тысяч населения. Всего с начала пандемии было проведено около пяти миллионов тестов.