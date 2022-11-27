В Тюменской области случаев «Цербера» нет

За последнюю неделю в Тюменской области зарегистрировано 650 случаев заболевания коронавирусом. По слова главного санитарного врача региона, в настоящее время интенсивность эпидемического процесса характеризуется, как низкая.
В тоже время отмечено замедление темпов снижения уровня заболеваемости за последние две недели, по сравнению с данными предыдущих семи недель. Накануне в Тюменской области было выявлено более сотни случаев заболевания коронавирусом, в числе заболевших — восемь детей.
«Показатель коэффициента распространения COVID-19 — более единицы, что свидетельствует о нарастании интенсивности эпидпроцесса», — пояснила Галина Шарухо.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в топ-15 субъектов России по тестированию на коронавирус. Регион занял четвертое место с показателем более 311,7 тысяч исследований на 100 тысяч населения. Всего с начала пандемии было проведено около пяти миллионов тестов.