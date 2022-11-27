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Posted 27 ноября 2022, 08:19

Published 27 ноября 2022, 08:19

Modified 27 ноября 2022, 08:21

Updated 27 ноября 2022, 08:21

Роспотребнадзор: в Тюменской области случаев «Цербера» нет

В Тюменской области случаев «Цербера» нет

27 ноября 2022, 08:19
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор: в Тюменской области случаев «Цербера» нет

В Тюменской области не зарегистрированы случаи COVID-19, вызванные новым вариантом вируса «Цербер». Более 90% случаев COVID-19 у жителей региона вызваны вирусом «Омикрон». Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

За последнюю неделю в Тюменской области зарегистрировано 650 случаев заболевания коронавирусом. По слова главного санитарного врача региона, в настоящее время интенсивность эпидемического процесса характеризуется, как низкая.

В тоже время отмечено замедление темпов снижения уровня заболеваемости за последние две недели, по сравнению с данными предыдущих семи недель. Накануне  в Тюменской области было выявлено более сотни случаев заболевания коронавирусом, в числе заболевших — восемь детей.

«Показатель коэффициента распространения COVID-19  — более единицы, что свидетельствует о нарастании интенсивности эпидпроцесса», — пояснила Галина Шарухо.

Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область попала в топ-15 субъектов России по тестированию на коронавирус. Регион занял четвертое место с показателем более 311,7 тысяч исследований на 100 тысяч населения. Всего с начала пандемии было проведено около пяти миллионов тестов.

Тюмень в лидерах по тестированию
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#COVID-19#Роспотребнадзор
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