В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Солнечный»

«Стоим на улице, гарью пахнет ужасно», — сообщили тюменцы.
На месте происшествия находятся несколько единиц пожарной техники, спасатели. По сообщениям очевидцев, в здании произошло возгорание из-за замыкания электропроводки.
О пострадавших информации нет. Официальные комментарии МЧС ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале ноября серьезный пожар произошел в здании научно-исследовательского проектного института «ТюменьНИПИнефть». Огонь повредил порядка шести сотен квадратных метров.