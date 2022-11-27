В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Солнечный»

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Солнечный»

В Тюмени эвакуировали всех посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «Солнечный». По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация.

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