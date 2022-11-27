nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени эвакуировали посетителей ТРЦ «Солнечный»

Сегодня, 12:00
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени эвакуировали ТРЦ «Солнечный»

В Тюмени эвакуировали всех посетителей и персонал торгово-развлекательного центра «Солнечный». По словам очевидцев, в здании сработала пожарная сигнализация.
Сюжет
Тюмень
«Стоим на улице, гарью пахнет ужасно», — сообщили тюменцы.

На месте происшествия находятся несколько единиц пожарной техники, спасатели. По сообщениям очевидцев, в здании произошло возгорание из-за замыкания электропроводки.  

О пострадавших информации нет. Официальные комментарии МЧС ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале ноября серьезный пожар произошел в здании научно-исследовательского проектного института «ТюменьНИПИнефть». Огонь повредил порядка шести сотен квадратных метров.

В Тюмени ночью во дворе дома загорелся автомобиль
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Эвакуация#Пожары#ТРЦ Солнечный
Подпишитесь
Срочно. В центре Тюмени упал беспилотник
25 ноября 20:04
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04