В центре Тюмени выставлен на продажу особняк. Первый раз его отказались покупать

В течение пяти дней с победителем аукциона должен был быть заключен договор. Однако, этого не произошло, поэтому для «Дома и магазина Н. Л. Панкратьева» на Республики, 29, снова ищут покупателя. Стоимость лота осталась прежней – 22 миллиона 258 тысяч рублей.