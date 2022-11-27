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В центре Тюмени выставлен на продажу особняк. Первый раз его отказались покупать

Сегодня, 04:59
Фото: Департамент имущественных отношений Тюменской области

В центре Тюмени выставлен на продажу особняк. Его отказались покупать за 52 млн руб

В Тюмени второй раз выставили на продажу особняк в центре города. «Дом и магазин Н. Л. Панкратьева» вновь появился в реестре лотов на портале ГИС «Торги».
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Тюмень

Ранее особняк уже был выставлен на продажу. На минувшей неделе в департаменте имущественных отношений Тюменской области сообщили, что здание и земельный участок успешно проданы на 52 миллиона рублей, при начальной цене лота 22 миллиона рублей.

В течение пяти дней с победителем аукциона должен был быть заключен договор. Однако, этого не произошло, поэтому  для «Дома и магазина Н. Л. Панкратьева» на Республики, 29, снова ищут покупателя. Стоимость лота осталась прежней – 22 миллиона 258 тысяч рублей.

Прием заявок для участие в аукционе продлится до 23 января 20223 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 2,8 миллиона рублей продают здание военкомата в селе Армизонское. Указано, что в помещение нужен небольшой ремонт.

Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тендеры#Покупка-продажа
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