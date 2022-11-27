В центре Тюмени выставлен на продажу особняк. Первый раз его отказались покупать

Ранее особняк уже был выставлен на продажу. На минувшей неделе в департаменте имущественных отношений Тюменской области сообщили, что здание и земельный участок успешно проданы на 52 миллиона рублей, при начальной цене лота 22 миллиона рублей.
В течение пяти дней с победителем аукциона должен был быть заключен договор. Однако, этого не произошло, поэтому для «Дома и магазина Н. Л. Панкратьева» на Республики, 29, снова ищут покупателя. Стоимость лота осталась прежней – 22 миллиона 258 тысяч рублей.
Прием заявок для участие в аукционе продлится до 23 января 20223 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за 2,8 миллиона рублей продают здание военкомата в селе Армизонское. Указано, что в помещение нужен небольшой ремонт.