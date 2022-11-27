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Тюменцев напугали звуки выстрелов

Сегодня, 07:22
Фото: ЧС Тюмень
Звуки и следы от выстрелов заметили сегодня в небе жители Тюмени. Видеоролик, запечатлевший дымку от взрывов, очевидцы опубликовали в социальных сетях.
Сюжет
Тюмень

«Что за грохот был в городе в 11 часов?» - написал автор видеоролика.

В комментариях под постом горожане предположили, что это проходят учения мобилизованных на полигоне или же мероприятия, посвященные Дню морской пехоты в Заречном микрорайоне. Праздник "черных беретов" в России ежегодно отмечают 27 ноября.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне жители поселка Боровский могли наблюдать необычной природное явление – световые столбы. Жители Тюмени стали свидетелями световых столбов 18 ноября, когда в областной столице установилась морозная погода. За сутки до этого, горожане любовались гало.

Тюменцы увидели утром световые столбы
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#Общество#Тюмень#Новости тюмени#Валентина Бурнашева#Видео
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