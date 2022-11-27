Тюменцев напугали звуки выстрелов

«Что за грохот был в городе в 11 часов?» - написал автор видеоролика.
В комментариях под постом горожане предположили, что это проходят учения мобилизованных на полигоне или же мероприятия, посвященные Дню морской пехоты в Заречном микрорайоне. Праздник "черных беретов" в России ежегодно отмечают 27 ноября.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне жители поселка Боровский могли наблюдать необычной природное явление – световые столбы. Жители Тюмени стали свидетелями световых столбов 18 ноября, когда в областной столице установилась морозная погода. За сутки до этого, горожане любовались гало.