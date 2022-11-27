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Тюменцам пояснили, что делать, если батареи холодные

Сегодня, 06:59
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, куда обращаться, если в квартире холодно

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области пояснили жителям региона, что необходимо делать, если в квартире холодно и температура воздуха в жилом помещении ниже + 18 + 20 градусов.
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Тюмень

Как выяснилось, звонить, в первую очередь, нужно в управляющую компанию или ТСЖ, на балансе которых находится дом.

«Если это управляющая компания, то все претензии следует обращать к ней, если ТСЖ — идите к председателю. Если же договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг — водоснабжающими и энергоснабжающими организациями, то и разбираться с ними придется самостоятельно», — рассказали «Нашему Городу» в Роспотребнадзоре.

Специалисты должны составить в двух экземплярах акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. В дальнейшем этот документ будет являться основанием для перерасчета платы за некачественную услугу.

Если с УК или ТСЖ возникнут разногласия, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию или же в суд.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени произошло повреждение трубы магистрального водовода. Инцидент произошел на водоводе, расположенном в районе ТЭЦ-1.

Рядом с тюменской ТЭЦ-1 забил фонтан
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#Тюмень#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#ГИС ЖКХ#Отопительный сезон#Роспотребнадзор#Валентина Бурнашева
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