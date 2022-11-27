Тюменцам пояснили, что делать, если батареи холодные

Как выяснилось, звонить, в первую очередь, нужно в управляющую компанию или ТСЖ, на балансе которых находится дом.
«Если это управляющая компания, то все претензии следует обращать к ней, если ТСЖ — идите к председателю. Если же договоры подписаны напрямую с поставщиками услуг — водоснабжающими и энергоснабжающими организациями, то и разбираться с ними придется самостоятельно», — рассказали «Нашему Городу» в Роспотребнадзоре.
Специалисты должны составить в двух экземплярах акт о качестве оказываемых коммунальных услуг. В дальнейшем этот документ будет являться основанием для перерасчета платы за некачественную услугу.
Если с УК или ТСЖ возникнут разногласия, следует обратиться в Государственную жилищную инспекцию или же в суд.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе в Тюмени произошло повреждение трубы магистрального водовода. Инцидент произошел на водоводе, расположенном в районе ТЭЦ-1.