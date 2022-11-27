Тюменские жильцы дома по улице Республики № 248 жалуются на крыс

Данная проблема уже давно, но сейчас крысы бегут в дом, бегают по туалетам, залазят в электрощитки. На протяжении двух недель звоню нашей УК «Монолит» и прошу провести дератизацию, в ответ обещают передать проблему подрядчикам, но ни сроков, ни ответственного не назначают. На официальное письмо ответа нет, — жалуется тюменец.
В 2017 году жильцы по улице Республики № 248 обращали внимание на ужасное состояние придомовой территории, которая не убиралась долгое время. Раньше их управляющей организацией была ООО УК «Компромисс». В настоящее время её сменила ООО УК «Монолит».