nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменские жильцы дома по улице Республики № 248 жалуются на крыс

Сегодня, 17:03

Дом в Тюмени по Республики № 248 атаковали крысы

В паблике ВК «ЧП Тюмень ЧС» появилась информация от тюменского жителя дома по адресу Республики № 248. Горожанин сообщает, что с наступлением морозов в доме завелось много крыс.
Данная проблема уже давно, но сейчас крысы бегут в дом, бегают по туалетам, залазят в электрощитки. На протяжении двух недель звоню нашей УК «Монолит» и прошу провести дератизацию, в ответ обещают передать проблему подрядчикам, но ни сроков, ни ответственного не назначают. На официальное письмо ответа нет, — жалуется тюменец.

В 2017 году жильцы по улице Республики № 248 обращали внимание на ужасное состояние придомовой территории, которая не убиралась долгое время. Раньше их управляющей организацией была ООО УК «Компромисс». В настоящее время её сменила ООО УК «Монолит».

В торговом центре «Новый Восточный» заметили крыс
Узнать подробнее
tyumen-city.ru
#Елена Чебоксарова#Жалобы#Новости тюмени#Администрация района#Тюменцы
Подпишитесь
Итоги недели: послание губернатора, принятие бюджета-2023, падение беспилотника
Сегодня, 15:09
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04