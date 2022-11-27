Тюменские власти пояснили, зачем нужен новый документ об эвакуации

Тюменские власти пояснили, зачем был принят новый документ об эвакуации

В правительстве Тюменской области пояснили причину принятия нового постановления об эвакуации жителей региона. В документе указано, что новый документ принят в связи с тем, что предыдущее постановление от 6 декабря 2019 года признано утратившим силу.

Сюжет Тюмень