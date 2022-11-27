Тюменские власти пояснили, зачем нужен новый документ об эвакуации

Положение об обеспечении эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15 ноября 2022 года.
В документе указаны действия властей в случае возникновения ЧС. Отмечено, что основанием для проведения эвакуационных мероприятий является наличие реальной угрозы жизни и здоровью людей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске опубликовали список мест для эвакуации горожан в случае чрезвычайной ситуации. Большая часть их них расположена в городских школах.