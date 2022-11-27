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Тюменские власти пояснили, зачем нужен новый документ об эвакуации

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI

Тюменские власти пояснили, зачем был принят новый документ об эвакуации

В правительстве Тюменской области пояснили причину принятия нового постановления об эвакуации жителей региона. В документе указано, что новый документ принят в связи с тем, что предыдущее постановление от 6 декабря 2019 года признано утратившим силу.
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Тюмень

Положение об обеспечении эвакуационных мероприятий при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций  было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 15 ноября 2022 года.

В документе указаны действия властей в случае возникновения ЧС. Отмечено, что основанием для проведения эвакуационных мероприятий  является наличие реальной угрозы жизни и здоровью людей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске опубликовали список мест для эвакуации горожан в случае чрезвычайной ситуации. Большая часть их них расположена в городских школах.

Правительство Тюменской области приняло новое постановление об эвакуации жителей
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Режим ЧС
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