Тюменские спасатели не дали замерзнуть водителю, слетевшему в кювет

На помощь замерзающему водителю пришли местные пожарные, которые находились в районе происшествия. Сотрудники отдельного поста ПСЧ № 138 по охране поселка Тукман Нижнетавдинского района произвели действия по стабилизации транспортного средства, вернув его на проезжую часть. Также МЧС помогли с запуском двигателя.