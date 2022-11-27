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Тюменские спасатели не дали замерзнуть водителю, слетевшему в кювет

Сегодня, 08:51
Фото: МЧС
Тюменские спасатели помогли выбраться из кювета водителю в Нижнетавдинском районе. Автовладелец слетел с дороги, не справившись с управлением автомобиля на скользкой трассе.
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Тюмень

На помощь замерзающему водителю пришли местные пожарные, которые находились в районе происшествия. Сотрудники отдельного поста ПСЧ № 138 по охране поселка Тукман Нижнетавдинского района произвели действия по стабилизации транспортного средства, вернув его на проезжую часть. Также МЧС помогли с запуском двигателя.

Ранее «Наш Город» писал, что на дорогах Тюменской области развернули пункты обогрева для водителей. По данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в начале следующей недели в регионе уставится аномально холодная погода.

#Общество#Тюмень#ДТП#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Похолодание#Погода#Дороги#Валентина Бурнашева
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