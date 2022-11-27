nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Тюменскую область надвигаются аномальные холода

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI

В Тюменской области ожидают аномально холодную погоду

Тюменцев предупредили об аномальных морозах. По прогнозам департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в регионе с 28 по 30 ноября температура воздуха опустится на 10 градусов ниже климатической нормы.
Сюжет
Тюмень

В понедельник, 28 ноября, термометры покажут — 21 —  25. Однако из-за охлаждения ветром данная температура будет ощущаться, как — 24 — 30. Во вторник ожидается в ночные часы — 21 — 23, в светлое время суток — 18 — 19. Местами столбики термометров опустятся ночью до — 35, днём до — 27.

В последний день ноября ожидается пасмурная погода и — 18 — 19 в темное время суток, — 20 — 21 ночью. В четверг, 1 декабря, погода существенно не изменится, но к вечеру этого дня похолодает до — 24.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала сезона пять человек попали в больницу с жалобами на обморожения. Двоих тюменцев пришлось госпитализировать.

Для тюменки поход на корпоратив закончился переломом и обморожением конечностей
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Погода#Общество#Новости тюмени#Похолодание#Погода в Тюмени
Подпишитесь
Срочно. В центре Тюмени упал беспилотник
25 ноября 20:04
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
25 ноября 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04