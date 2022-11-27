На Тюменскую область надвигаются аномальные холода

В понедельник, 28 ноября, термометры покажут — 21 — 25. Однако из-за охлаждения ветром данная температура будет ощущаться, как — 24 — 30. Во вторник ожидается в ночные часы — 21 — 23, в светлое время суток — 18 — 19. Местами столбики термометров опустятся ночью до — 35, днём до — 27.
В последний день ноября ожидается пасмурная погода и — 18 — 19 в темное время суток, — 20 — 21 ночью. В четверг, 1 декабря, погода существенно не изменится, но к вечеру этого дня похолодает до — 24.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с начала сезона пять человек попали в больницу с жалобами на обморожения. Двоих тюменцев пришлось госпитализировать.