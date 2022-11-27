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Ишимские медики достали из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело

Сегодня, 06:25
Фото: Областная больница № 4 (г. Ишим)

В Тюменской области медики достали из кишечника ребенка большое инородное тело

12-сантиметровое инородное тело, фитобеазор, извлекли из кишечника 12-летней школьницы медики Ишимской областной больницы. Причиной появления фитобеазора стали неперевариваемые растительные остатки пищи — кожура фруктов и ягод, их косточки.
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Тюмень

В медицинское заведение ребенка привезли на скорой помощи. При обследовании ребенка враи обнаружили опухоль в толстой кишке размером 12 на 7 сантиметров. Для лечения была проведена диагностическая эндоскопия.

Через неделю ребенка выписали из больницы. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.

Спустя неделю девочку выписали, ее здоровью ничего не угрожает. Как отмечает врач-хирург Фарход Гиясов, это результат своевременного обращения за медицинской помощью.

По словам медиков, благодаря своевременному обращению в больницу, осложнений удалось избежать. Однако в практике ишимских медиков был случай, когда пришлось выполнять полостную операцию для удаления фитобеазора.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики вовремя оказали помощь и спасли жизнь 2-летнего ребенка, отравившегося дихлофосом. Юный тюменец решил попробовать на вкус содержимое из яркого баллончика.

Медики спасли 2-летнего тюменца, отравившегося дихлофосом
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Врачи
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