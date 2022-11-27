Ишимские медики достали из кишечника ребенка 12-сантиметровое инородное тело

В медицинское заведение ребенка привезли на скорой помощи. При обследовании ребенка враи обнаружили опухоль в толстой кишке размером 12 на 7 сантиметров. Для лечения была проведена диагностическая эндоскопия.
Через неделю ребенка выписали из больницы. На данный момент девочка чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.
Спустя неделю девочку выписали, ее здоровью ничего не угрожает. Как отмечает врач-хирург Фарход Гиясов, это результат своевременного обращения за медицинской помощью.
По словам медиков, благодаря своевременному обращению в больницу, осложнений удалось избежать. Однако в практике ишимских медиков был случай, когда пришлось выполнять полостную операцию для удаления фитобеазора.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики вовремя оказали помощь и спасли жизнь 2-летнего ребенка, отравившегося дихлофосом. Юный тюменец решил попробовать на вкус содержимое из яркого баллончика.