Депутаты городской Думы поздравили тюменских женщин с Днем матери

Сегодня в России отмечается День матери. Депутаты Тюменской городской Думы отметили важность этого праздника и поблагодарили тюменских матерей за нежность и любовь к детям и своим семьям.

«Материнство – это большая радость и ежедневный труд, забота о семейном очаге и благополучии детей. Любовь матери с колыбели согревает и оберегает ребенка, помогает преодолевать трудности в жизни. Сколько бы лет нам ни было, для нас всегда важно доброе слово мамы, ее мудрый совет и ласковый взгляд», - отметил в поздравлении председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный. Особые слова признательности он высказал женщинам, которые подарили материнскую любовь детям, оставшимся без попечения родителей. Евгений Заболотный уверен, чтобы отогреть сердце ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, требуется большая ответственность, смелость, доброта и милосердие. Депутаты пожелали тюменским мамам тепла домашнего очага, надежной мужской поддержки, ответной заботы от своих детей,

здоровья, любви и благополучия.