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Депутата Тюменской облдумы чуть не обокрали в Пензе

Сегодня, 05:58
Фото: Юрий Баранчук
Депутата Тюменской областной Думы Юрия Баранчука едва не обокрали по пути на Донбасс. Народный избранник отправился с командой в Краснодон, чтобы отвезти необходимое медицинское оборудование и медикаменты раненым бойцам — комплектующие для аппарата Илизарова, электрод-петли для резектоскопа.
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Тюмень
«Ночевать остановились в Пензе. Ночью на стоянке гостиницы кто-то вскрыл наш прицеп с медикаментами и другими важными для СВО вещами. Слава богу, ничего не успели унести. Друзья, не понимаю людей, которые, видя надпись на прицепе, готовы красть у раненных», — сообщил на своей странице VK Юрий Баранчук.

По его словам, на данный момент он с командой выдвинулся в дорогу из Воронежа. Туда народный избранник заезжал для того, чтобы приобрести хирургическое оборудование —  электрод-петли для резектоскопа.

«Резектоскоп — эндоскопический инструмент, применяемый в урологии для резекции новообразований в предстательной железе, лечения склероза шейки мочевого пузыря и удаления опухолей. Из-за постоянного переохлаждения бойцы подвержены заболеваниям МПС, поэтому данный инструмент очень важен», — подчеркнул Юрий Баранчук.

Ранее "Наш Город" писал, что в пятницу, 25 ноября, из Тюмени на сборы была направлена очередная группа мобилизованных жителей региона. 

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Новости тюмени#Военнослужащие#Депутаты#Гуманитарная помощь
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