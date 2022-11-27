Депутата Тюменской облдумы чуть не обокрали в Пензе

«Ночевать остановились в Пензе. Ночью на стоянке гостиницы кто-то вскрыл наш прицеп с медикаментами и другими важными для СВО вещами. Слава богу, ничего не успели унести. Друзья, не понимаю людей, которые, видя надпись на прицепе, готовы красть у раненных», — сообщил на своей странице VK Юрий Баранчук.
По его словам, на данный момент он с командой выдвинулся в дорогу из Воронежа. Туда народный избранник заезжал для того, чтобы приобрести хирургическое оборудование — электрод-петли для резектоскопа.
«Резектоскоп — эндоскопический инструмент, применяемый в урологии для резекции новообразований в предстательной железе, лечения склероза шейки мочевого пузыря и удаления опухолей. Из-за постоянного переохлаждения бойцы подвержены заболеваниям МПС, поэтому данный инструмент очень важен», — подчеркнул Юрий Баранчук.
Ранее "Наш Город" писал, что в пятницу, 25 ноября, из Тюмени на сборы была направлена очередная группа мобилизованных жителей региона.