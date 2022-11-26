В Тюменской области врачи помогают пациентам избавиться от лишнего веса

Завотделением профилактики ОБ № 19, врач-терапевт Жанна Литвинова отмечает, что лишний вес — дополнительная причина многократного повышения риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых лидируют сердечно-сосудистые болезни. Более того, ожирение еще и повышает риск преждевременной смертности. Оно уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3–5 лет при небольшом избытке веса и до 10–15 лет при выраженном ожирении.