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В Тюменской области врачи помогают пациентам избавиться от лишнего веса

26 ноября 12:49
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области
В Тюменской области врачи помогают пациентам избавиться от лишнего веса. К примеру, программа по профилактике ожирения и здоровому питанию есть в областной больнице №19, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Эта программа — часть нацпроекта «Здравоохранение» и федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

Так, в 2022 году врачи взяли под наблюдение 2087 жителей Тюменского района с избыточной массой тела, из них 798 человек трудоспособного возраста, 1289 — старше.

Завотделением профилактики ОБ № 19, врач-терапевт Жанна Литвинова отмечает, что лишний вес — дополнительная причина многократного повышения риска развития неинфекционных заболеваний, среди которых лидируют сердечно-сосудистые болезни. Более того, ожирение еще и повышает риск преждевременной смертности. Оно уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3–5 лет при небольшом избытке веса и до 10–15 лет при выраженном ожирении.

«Во всем мире отмечается рост распространенности ожирения. Основную роль в этом играют избыточное потребление пищи, богатой жирами и легкоусвояемыми углеводами, хаотичный режим питания (особенно прием пищи в вечернее и ночное время), низкая физическая активность», — рассказала врач.

Основу профилактики ожирения составляют принципы здорового питания. Врачи отделения профилактики провели в этом году восемь занятий школ здоровья для 68 пациентов с этой проблемой. Основная задача врачей — это постепенное изменение неправильного образа жизни пациента.

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