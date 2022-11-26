В Тюменской области активно развивается движение многодетных мам «Юнона»

«Низкий поклон матерям за терпение и мудрость, чуткие сердца и заботливые руки», — сказал Александр Моор.
Глава региона напомнил, что в Тюменской области в 2006 году была учреждена медаль „Материнская слава“ — символ общественного признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей пять и более детей. Этой награды уже удостоены 408 тюменок.
В настоящее время в Тюменской области насчитывается более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности свыше 100 тысяч детей.
В свою очередь лидер «Юноны» Ольга Кийко рассказал о целях общественного движения.
«Один из основных наших проектов — общественные уроки в старших классах, посвященные популяризации материнства. Мы говорим с нашим подрастающим поколением о семейных ценностях, делимся личными историями успеха. Еще один важный проект помогает многодетным мамам самореализоваться, в том числе используя такой механизм, как самозанятость», — пояснила Ольга Кийко.
Отметим, что благодаря оказываемым мерам поддержки, в Тюменской области наблюдается стабильный рост числа семей с детьми. За последние десять лет их число в регионе выросло в полтора раза. В этом году мамами стали свыше пяти тысяч жительниц области.