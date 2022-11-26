В Тюменской области активно развивается движение многодетных мам «Юнона»

Глава региона напомнил, что в Тюменской области в 2006 году была учреждена медаль „Материнская слава“ — символ общественного признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей пять и более детей. Этой награды уже удостоены 408 тюменок.