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В Тюменской области активно развивается движение многодетных мам «Юнона»

26 ноября 13:43
Фото: сайт правительства Тюменской области
В Тюменской области активно развивается движение многодетных мам «Юнона». Сегодня оно объединяет уже 530 матерей из Тюмени, Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска, Увата и других населенных пунктов региона. Накануне Дня матери губернатор области записал видеообращение участницам движения.

«Низкий поклон матерям за терпение и мудрость, чуткие сердца и заботливые руки», — сказал Александр Моор.

Глава региона напомнил, что в Тюменской области в 2006 году была учреждена медаль „Материнская слава“ — символ общественного признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей пять и более детей. Этой награды уже удостоены 408 тюменок. 

В настоящее время в Тюменской области насчитывается более 32 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается в общей сложности свыше 100 тысяч детей.

В свою очередь лидер «Юноны» Ольга Кийко рассказал о целях общественного движения.

«Один из основных наших проектов — общественные уроки в старших классах, посвященные популяризации материнства. Мы говорим с нашим подрастающим поколением о семейных ценностях, делимся личными историями успеха. Еще один важный проект помогает многодетным мамам самореализоваться, в том числе используя такой механизм, как самозанятость», — пояснила Ольга Кийко.

Отметим, что благодаря оказываемым мерам поддержки, в Тюменской области наблюдается стабильный рост числа семей с детьми. За последние десять лет их число в регионе выросло в полтора раза. В этом году мамами стали свыше пяти тысяч жительниц области. 

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