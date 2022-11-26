В тюменской гимназии прошла линейка, посвященная погибшему на Украине военному

Николай в 2011 году закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище., после чего отправился на службу в Смоленскую область в мотострелковую дивизию. Принимал участие в боевых действиях в Республике Сирия.
С февраля этого года участвовал в специальной военной операции. 1 апреля при освобождении города Изюм Харьковской области, БТР, в которой находился Николай, была подорвана. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.
За проявленное мужество и героизм Николай Артемьев был награждён Орденом Мужества посмертно. Офицеру в этом году исполнилось 34 года.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне стало известно об освобождение из украинского плена двух жителей Тюменской области. В настоящее время бойцы находятся в Москве, проходят лечение и реабилитацию.