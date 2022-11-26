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В тюменской гимназии прошла линейка, посвященная погибшему на Украине военному

Сегодня, 07:14
Фото: МАОУ гимназия №49 города Тюмени (1 корпус)

В тюменской гимназии прошла линейка, посвященная погибшему в ходе СВО военному

В тюменской гимназии № 49 состоялись торжественная линейка и открытие мемориальной доски в честь памяти погибшего на Украине в ходе СВО, выпускника учебного заведения Николая Артемьева.
Сюжет
Тюмень

Николай в 2011 году закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище., после чего отправился на службу в Смоленскую область в мотострелковую дивизию. Принимал участие в боевых действиях в Республике Сирия.

С февраля этого года участвовал в специальной военной операции. 1 апреля при освобождении города Изюм Харьковской области, БТР, в которой находился Николай, была подорвана. Полученные ранения оказались несовместимы с жизнью.

За проявленное мужество и героизм Николай Артемьев был награждён Орденом Мужества посмертно. Офицеру в этом году исполнилось 34 года.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне стало известно об освобождение из украинского плена двух жителей Тюменской области. В настоящее время бойцы  находятся в Москве, проходят лечение и реабилитацию.

Фельдшера из Тобольска освободили из украинского плена
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Военнослужащие#Погибшие#Гимназия №49
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