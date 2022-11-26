В тюменском селе прохожие спасли собаку с пулевыми ранениям. Ее сбила машина

По предварительным данным, стоимость операции составит от 35 до 45 тысяч рублей. Еще несколько десятков тысяч рублей потребуется на содержание пса после операции в стационаре. Волонтерами «КОШКИНДОМ | ТАВДА» объявлен сбор денежных средств.