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В тюменском селе прохожие спасли собаку с пулевыми ранениям. Ее сбила машина

Сегодня, 12:07
Фото: КОШКИНДОМ | ТАВДА

В тюменском селе прохожие спасли собаку с пулевыми ранениям. Ее сбила машина

В Тавде неизвестные сбили собаку и оставили умирать на дороге. Пес выжил только благодаря помощи неравнодушных прохожих — животное примерзло к асфальту. Собаку доставили в местную ветеринарию, после чего направили в Тюмень.
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Тюмень
«Осмотрели врачи стационара клиники Мамоновой. Провели рентген, взяли анализы. На данный момент известно, что у песика перелом таза и тазобедренного сустава, есть сквозные пулевые ранения. Многочисленные раны и синяки по телу, пневмоторакс», — сообщили волонтеры в группе «КОШКИНДОМ | ТАВДА».

В ближайшее время собаку, по кличке Лаки, переведут в клинику «Верный Друг». После оценки состояния, реаниматологи ветлечебницы скажут, готов ли Лаки к операции.

«Операция сложная, перелом очень плохой, длительность операции более 4 часов. Риски большие», — сообщили волонтеры.

По предварительным данным, стоимость операции составит от 35 до 45 тысяч рублей. Еще несколько десятков тысяч рублей потребуется на содержание пса после операции в стационаре. Волонтерами «КОШКИНДОМ | ТАВДА» объявлен сбор денежных средств.

Ранее «Наш Город» писал, что такса Пино, которую несколько месяцев оставила хозяйка в ветклинике из-за дорогостоящего лечения, прошла необходимый курс реабилитации. На данный момент для Пино подыскивают новый дом.

Тюменская такса Пино прошла курс лечения и ищет новых хозяев
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Животные#Собаки#Ветеринары#Операция#ДТП
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