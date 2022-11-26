В тюменском селе прохожие спасли собаку с пулевыми ранениям. Ее сбила машина

«Осмотрели врачи стационара клиники Мамоновой. Провели рентген, взяли анализы. На данный момент известно, что у песика перелом таза и тазобедренного сустава, есть сквозные пулевые ранения. Многочисленные раны и синяки по телу, пневмоторакс», — сообщили волонтеры в группе «КОШКИНДОМ | ТАВДА».
В ближайшее время собаку, по кличке Лаки, переведут в клинику «Верный Друг». После оценки состояния, реаниматологи ветлечебницы скажут, готов ли Лаки к операции.
«Операция сложная, перелом очень плохой, длительность операции более 4 часов. Риски большие», — сообщили волонтеры.
По предварительным данным, стоимость операции составит от 35 до 45 тысяч рублей. Еще несколько десятков тысяч рублей потребуется на содержание пса после операции в стационаре. Волонтерами «КОШКИНДОМ | ТАВДА» объявлен сбор денежных средств.
Ранее «Наш Город» писал, что такса Пино, которую несколько месяцев оставила хозяйка в ветклинике из-за дорогостоящего лечения, прошла необходимый курс реабилитации. На данный момент для Пино подыскивают новый дом.