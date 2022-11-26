nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени неизвестный избил местного жителя

Сегодня, 05:56
Фото: 1MI
В Тюмени накануне вечером неизвестный напал на молодого человека и избил его. Инцидент произошел на улице Избышева, 6, рядом с магазином известной сети. Избиение попало на запись видеокамеры уличного наблюдения.
Сюжет
Тюмень

На видео видно, как к молодому человеку подходят мужчина и женщина. Мужчина наносит кулаком удар в голову тюменцу. А после того, как тот падает – продолжает избиение ногами. По словам очевидцев, на место происшествия была вызвана скорая помощь – молодого человека доставили в больницу.

Причина конфликта неизвестно. Также нет информации о том, обращался ли пострадавший в полицию. «Наш Город» отправил запросы в УМВД по Тюменской области и департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные 9 ноября избили 46-летнего мужчину на территории гаражного кооператива на улице Ветеранов труда. В УМВД по Тюменской на данный момент занимаются выяснением причастных к преступлению лиц.

В Тюмени неизвестные жестоко избили местного жителя. Их ищет полиция
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Уголовная ответственность#Избиения#Нападения
Подпишитесь
Срочно. В центре Тюмени упал беспилотник
Вчера, 20:04
Застройщика родом из Тюмени назвали одним из самых надежных в России
Вчера, 11:32
Депутаты приняли проект Тюменского областного бюджета на 2023 год
24 ноября 08:46
Губернатор Тюменской области устроил тайную проверку соцучреждений
24 ноября 07:14
Тюменский ПАТП-1 купит сразу 5 млн литров топлива для автобусов
24 ноября 12:48
Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области
24 ноября 13:04