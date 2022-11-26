В Тюмени неизвестный избил местного жителя

На видео видно, как к молодому человеку подходят мужчина и женщина. Мужчина наносит кулаком удар в голову тюменцу. А после того, как тот падает – продолжает избиение ногами. По словам очевидцев, на место происшествия была вызвана скорая помощь – молодого человека доставили в больницу.