В Тюмени неизвестный избил местного жителя

На видео видно, как к молодому человеку подходят мужчина и женщина. Мужчина наносит кулаком удар в голову тюменцу. А после того, как тот падает – продолжает избиение ногами. По словам очевидцев, на место происшествия была вызвана скорая помощь – молодого человека доставили в больницу.
Причина конфликта неизвестно. Также нет информации о том, обращался ли пострадавший в полицию. «Наш Город» отправил запросы в УМВД по Тюменской области и департамент здравоохранения. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестные 9 ноября избили 46-летнего мужчину на территории гаражного кооператива на улице Ветеранов труда. В УМВД по Тюменской на данный момент занимаются выяснением причастных к преступлению лиц.