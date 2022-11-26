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Тюменцы увидели утром световые столбы

Сегодня, 11:46
Фото: nashgorod.ru

Утром под Тюменью появились световые столбы

Свидетелями необычного атмосферного явления, световых столбов, стали сегодня жители тюменского поселка Боровский. Фотографии вертикальная светящихся полос тюменцы опубликовали в социальных сетях.
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Тюмень

Световые столбы — это оптическое явление, возникающее при появлении в атмосфере плоских кристаллов льда. Данное природное явление образуется лишь в морозную погоду — сегодня в областной столице термометры опустились до — 27. За городом температура воздуха была ниже на несколько градусов: — 32.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени световые столбы жители города наблюдали утром 18 ноября. Днем ранее, 17 ноября, тюменцы могли любоваться гало, появление которого также поспособствовала морозная погода.

Тюменцы увидели сегодня в небе три солнца
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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Природа#Солнце
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