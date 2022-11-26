Тюменцы увидели утром световые столбы

Световые столбы — это оптическое явление, возникающее при появлении в атмосфере плоских кристаллов льда. Данное природное явление образуется лишь в морозную погоду — сегодня в областной столице термометры опустились до — 27. За городом температура воздуха была ниже на несколько градусов: — 32.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени световые столбы жители города наблюдали утром 18 ноября. Днем ранее, 17 ноября, тюменцы могли любоваться гало, появление которого также поспособствовала морозная погода.